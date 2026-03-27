『スーパーマリオ』×「サーティワン」がコラボ！ “パワースター入り”ギャラクシーな新フレーバー登場
「サーティワン アイスクリーム」は、4月1日（水）から5月7日（木）の期間限定で、Nintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】“ロゼッタの絵本”をイメージ！ 「スイーツギャラクシーセット」に付属するエコバッグ
■未知の組み合わせで味わう不思議なフレーバー
今回開催されるのは、『スーパーマリオギャラクシー』の輝く銀河と冒険のワクワク感をイメージした新作フレーバーやダブルカップなどを展開するキャンペーン。
新作フレーバーの「コットンフルーツギャラクシー」は、わたがし味のコットンキャンディ風味アイスクリームと塩味がアクセントの塩ライチ風味ソルベ、甘酸っぱい洋梨風味ソルベの3色で、輝くギャラクシーの世界を表現。さらに、新開発したパワースター型の菓子を加え、“甘さ×しょっぱさ×酸味”の未知の組み合わせが絶妙な味わいで楽しめる不思議なフレーバーに仕立てた一品だ。
また、好きなアイスクリーム8個と、まるでゲームに登場する“ロゼッタの絵本”のように折りたためる「ロゼッタの絵本 オリジナルエコバッグ」を組み合わせたセットも用意。
さらに、好きなアイスクリーム2個に、ロゼッタの王冠ピックとチコのオリジナルスプーンチャームが付属する「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」や、「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付いてくる「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」も販売される。
ちなみに、本キャンペーンスタートから全国31万枚限定で、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を購入した人には、「グランドスター型 シャインステッカー」をプレゼント予定だ。
【写真】“ロゼッタの絵本”をイメージ！ 「スイーツギャラクシーセット」に付属するエコバッグ
■未知の組み合わせで味わう不思議なフレーバー
今回開催されるのは、『スーパーマリオギャラクシー』の輝く銀河と冒険のワクワク感をイメージした新作フレーバーやダブルカップなどを展開するキャンペーン。
また、好きなアイスクリーム8個と、まるでゲームに登場する“ロゼッタの絵本”のように折りたためる「ロゼッタの絵本 オリジナルエコバッグ」を組み合わせたセットも用意。
さらに、好きなアイスクリーム2個に、ロゼッタの王冠ピックとチコのオリジナルスプーンチャームが付属する「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」や、「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付いてくる「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」も販売される。
ちなみに、本キャンペーンスタートから全国31万枚限定で、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を購入した人には、「グランドスター型 シャインステッカー」をプレゼント予定だ。