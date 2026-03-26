MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月24日（火）の放送では、4月22日（水）にリリースされるBlu-ray & DVD「宣誓〜個性や自由ではみ出し10年〜」を深堀りしていきました。

新しい学校のリーダーズ

新しい学校のリーダーズ 結成10周年記念LIVE 「宣誓 ~個性や自由ではみ出し10年~」幕張メッセ

💿Blu-ray & DVD 発売決定📀 4/22 OUT!!!! https://t.co/NqGWYeOxEG https://t.co/NqGWYeOxEG pic.twitter.com/6muBusegoa https://t.co/6muBusegoa — ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) February 28, 2026 https://twitter.com/japanleaders/status/2027710252276453879?ref_src=twsrc%5Etfw

SUZUKA：さて！ 今夜はこちらの授業をお届けしましょう！MIZYU：宣誓！ 個性や自由ではみ出し10年！ 思い出Go Wild！SUZUKA：もっとワイルドに行くんかなと思ったら！MIZYU：アナウンサーみたいな感じになっちゃった、爽やかになっちゃった！MIZYU：説明すると、我々、新しい学校のリーダーズが、結成10周年を迎えた昨年7月19日に、幕張メッセで開催したライブ「宣誓〜個性や自由ではみ出し10年〜」がありましてね！ そちらがBlu-ray & DVDになり、4月22日（水）にリリースされることになりました！ 皆さんは、このライブを見たりしました？SUZUKA：フルでは見てないなー。曲ごとには、ちょくちょく見たりはしているけどフルでは見てないかな。ちょっと記憶が薄くなりつつあります。MIZYU： 今回、何をしていくかというと、今からこの日のライブのセットリストから曲がランダムで流れます。どの曲が流れてくるのかは、我々にはわかりません。でも、流れた瞬間に曲名を言って、あの日のライブの思い出を“Go Wild”していくと。KANON：思い出を“Go Wild”していく。MIZYU：「Go Wild」以外が流れても、思い出を“Go Wild”していく！ 赤裸々にいきましょう。まずは「Go Wild」がきました！SUZUKA：思い出して！ LEDの後ろで待ってる気持ちを！MIZYU：イノシシカーに乗って、我々は登場したんです！SUZUKA：イノシシカーって言われてもわからへんと思う、多分！MIZYU：イノシシです、もう！ 一頭のイノシシに4人で乗って、突き進んできたんです！ 煙に巻かれて。RIN：イントロもさ、いつもの「Go Wild」よりも長い感じで、LEDに色んな映像が出て、そこからバーっと出てくるっていう。あのイノシシって人力で押してもらっているんだよね。右にも左にもブレないように均等な力で、屈強なお兄様たちが力強く。KANON：このライブがさ、10周年記念ライブで、その結成日にしたライブだったじゃない？ 初ライブのときとかは「あれ何人だったんだろう？」ってくらい、ちっちゃいテントのなかでやった景色もなんとなく覚えているじゃん。で、LEDがついて「結成してから10年経った私たちは、この景色が見れるんだ！」と思いながら、最初に開いたときに。で、煙のなかから見えたお客さんたちがすごい印象的だった。MIZYU：やる気満々だったよね！



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624