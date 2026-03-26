3月21日、アイドルグループ嵐のメンバー・相葉雅紀の冠番組『相葉◎×部』（フジテレビ系）が放送され、相葉のイメチェン姿が話題になった。さらに、相葉のある変化にも注目が集まった。

この日は、13文字の手紙で待ち合わせできるかを試し、人と人の絆を確かめる人気企画『一筆啓上部』が放送され、“クズ芸人”と呼ばれる岡野陽一とザ・マミィの酒井貴士の2人がチャレンジ。酒とタバコ、ギャンブルが大好きで仲がいいという2人の待ち合わせまでの模様を、相葉はスタジオで見守った。

「スタジオにいた相葉さんは、俳優のえなりかずきさんとともにVTRを鑑賞しました。黒のスラックスとニットという落ち着いたスタイルで、さらに今回は、髪をストレートにして、前髪を下ろしたヘアスタイルを披露していました。いままでは前髪を分け、ウェーブのかかったスタイルでしたが、ラフなイメチェンといった印象でした」（テレビ局関係者）

若返ったような相葉の変化にファンも反応したが、さらにこんな声も集まった。

《全身黒だったからかな〜、痩せて見えた》

《痩せましたね、無理しないでね》

心なしかスッキリして見えた相葉を、心配する意見だ。芸能プロ関係者が語る。

「番組中盤、相葉さんとえなりさんがプライベートでのゴルフについて、楽しそうに話す場面が放送されました。そこでの相葉さんは、髪型の影響か、顔が小さく見え、フェイスラインがよりくっきりして見えました」

3月13日からは、嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』がスタートし、アイドル業が多忙を極める相葉。その変化は、アイドルとして最後の晴れ舞台に焦点を合わせてきた結果なのではないかと、前出の芸能プロ関係者は語る。

「これまでラストライブに合わせ、メンバーの大野智さんや、松本潤さんなどが減量し、スッキリした姿に変化したことが話題となりました。中でも相葉さんは、櫻井翔さんとともに、都内の本格派のジムに通っているともいわれています。約3カ月間で全国5大ドームツアーをこなすわけですから、体力作りには余念がないはず。相葉さんも、その努力の成果が“やせビジュ”につながったのかもしれません」

メンバー全員が最高の形でグループを終えようとしている。