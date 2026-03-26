乃木坂46川粼桜1st写真集『エチュード』が発売前重版決定！公式Xのフォロワー数は13万人を突破

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4月14日に発売される乃木坂46川崎桜（「崎」は、たつさきが正式表記）の1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売前重版が決定した。

■南フランスの海辺の街・ニースでは水着撮影にも挑戦

本書は情報解禁直後から大きな反響を呼んでおり、公式X（@sakuraphotobook）のフォロワー数はわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は2,800万回を超えている。現在、公式Xのフォロワー数は13万人を突破。近年のソロ写真集アカウントとしては異例の伸びを見せており、ファンの期待の高さが窺える。

また、全国13書店でのパネル展開催も決定。これは「坂道グループ」のソロ写真集史上最大規模となる。さらに、誕生日当日に特典が届く「お誕生日カード」企画や、自身の名前にちなんだ2書店での「かわさき×さくら展」など、ユニークな施策も次々と発表されており、発売に向けてさらなる盛り上がりを見せている。

多才なメンバーが揃う乃木坂46の5期生のなかでも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在である川崎。あざとかわいいキャラクターで人気を集めてきた。

そんな彼女が初めてのソロ写真集の撮影地として希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情が引き出されている。

南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んだ。

着用する衣装にもこだわり抜き、出発前からスタイリストとも相談し、入念に打ち合わせを重ねて準備を進めた。さらに、私服姿での撮影カットも収録されている。

写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容となっている本書には、今まで見たことがなかった川崎の様々な表情を収載。

ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った写真集になっている。

PHOTO BY 須江隆治

■書籍情報

2026.04.14 ON SALE

乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』

■【画像】写真集の先行カット

■関連リンク

写真集特設サイト

https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/

写真集公式X

https://x.com/sakuraphotobook

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/