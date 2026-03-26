工藤静香、タイトな革パンツで美脚際立つ「シルエット最強」「さすがの着こなし」と話題に
【モデルプレス＝2026/03/26】歌手の工藤静香が3月24日、自身のInstagramを更新。タイトな革パンツ姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】キムタクの55歳妻「シルエット最強」美脚スラリの革パンツ姿
工藤は「あ〜時間かかってしまった。でもこの歌最高！！今までにあまりないタイプ！！」とレコーディングについてつづり、自撮りショットなどを複数枚投稿。青色のニットカーディガンに黒のトップス、ハイウエストの黒い革パンツのコーディネートを披露した。タイトな革パンツで引き締まった脚のラインを引き立てている。
投稿ではそのほか、愛犬との2ショットなども見ることができる。
この投稿にファンからは「さすがの着こなし」「クールなコーディネートですね」「脚のラインが綺麗」「シルエット最強」「足元に目を惹かれる」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの55歳妻「シルエット最強」美脚スラリの革パンツ姿
◆工藤静香、革パンツから美脚スラリ
工藤は「あ〜時間かかってしまった。でもこの歌最高！！今までにあまりないタイプ！！」とレコーディングについてつづり、自撮りショットなどを複数枚投稿。青色のニットカーディガンに黒のトップス、ハイウエストの黒い革パンツのコーディネートを披露した。タイトな革パンツで引き締まった脚のラインを引き立てている。
投稿ではそのほか、愛犬との2ショットなども見ることができる。
◆ 工藤静香の投稿に反響
この投稿にファンからは「さすがの着こなし」「クールなコーディネートですね」「脚のラインが綺麗」「シルエット最強」「足元に目を惹かれる」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】