（上段）神尾楓珠、佐々木希、杉野遥亮（下段）宮世琉弥、本田翼、塩野瑛久（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/26】3月26日、都内にて「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」が開催された。ここではイベントの模様を写真とともにまとめる。

【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈「字まで似ている」直筆署名

◆佐々木希・杉野遥亮・本田翼ら豪華集結


日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。

このポップアップイベントに先駆け、オープニングイベントに神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が春らしい装いで来場した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】