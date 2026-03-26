【写真特集】佐々木希・杉野遥亮・本田翼ら「バーバリー ビューティー」オープニングイベントに豪華集結
【モデルプレス＝2026/03/26】3月26日、都内にて「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」が開催された。ここではイベントの模様を写真とともにまとめる。
【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈「字まで似ている」直筆署名
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
このポップアップイベントに先駆け、オープニングイベントに神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が春らしい装いで来場した。（modelpress編集部）
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【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈「字まで似ている」直筆署名
◆佐々木希・杉野遥亮・本田翼ら豪華集結
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
このポップアップイベントに先駆け、オープニングイベントに神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が春らしい装いで来場した。（modelpress編集部）
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