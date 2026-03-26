『今日好き』ゆま＆りのん＆りのんに“ノロケ”話を聞いてきた 自分の彼氏が絶対負けない「ナンバーワン」なところは？
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』に参加していた、ゆま（谷村優真）とりのん（相塲星音）とりのん（多田梨音）が、8日に行われた『「今日、好きになりました。」春のミーグリ祭2026』に参加した。ゆまは「チェンマイ編」でしゅん（倉澤俊）と成立し、星音は「マクタン編」でかなと（河村叶翔）と成立。梨音は「夏休み編2025」できんご（内田金吾）と成立した。オリコンニュースでは、イベント後の3人に直撃。イベントの感想や、彼氏との最近のエピソード、ここは絶対負けない“彼氏自慢”をしてもらった。
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■ファンと近い距離のイベントに感謝「めっちゃ幸せでした」
――『「今日、好きになりました。」春のミーグリ祭2026』に参加してどうでしたか？
ゆま：ファンの子と近い距離で会える機会は少ないので、おしゃべりしたり近くで会えたりして、「普段から見てくれてるんだな」「すごい好きでいてくれてるんだな」って伝わったので、うれしくて幸せな気持ちになりました。
星音＆梨音：わかる。
星音：いつもコメントを送ってくれるファンの子たちと、生で直接会うことができて本当にうれしくて。いつも支えになっているので、感謝を伝えられたかなって思います。楽しかったです。
梨音：前回も来てくれた子たちがまた来てくれたり、新しくファンになって「今日初めてだよ」っていう子もいたり。りのんたちに会って、泣いて思いを伝えてくれる子もいました。会って喜んでくれてるのを見て、私たちはめっちゃ元気をもらえたし、本当に「いつもありがとう」っていう気持ちで。幸せだったよね。めっちゃ幸せでした。
ゆま：幸せ。
梨音：ここまでね、足を運んでくれて。
ゆま：沖縄の子とかいたね。
星音：兵庫の子もね。
――参加した旅は違いますが、3人とも同い年です。交流はありますか？
梨音：結構仲良し。
――3人でプライベートで遊ぶとしたらどこに行きたいですか？
ゆま：トリプルデート…？
星音＆梨音：ええ〜！いい！
星音：めっちゃ行きたい。
ゆま：焼き肉行きたい！ディズニーとかも行きたい。
梨音：グランピングは？お泊まり系したい。
星音：遠出とかめっちゃしたい。
ゆま：旅行に行きたい。
星音：言ってたよね？
ゆま：韓国とか行きたい。
梨音：行こうよ、行こうよ！
ゆま：シンプルに制服でプリとかも撮りたい。だってもうLJK（高校3年生）になるし。
――みなさんが最近、彼氏としたデートを教えてください！
ゆま：最近だと特に大きいことはしてないんですけど、今2人でゲーセンにハマっていて。
星音：え〜いいね！
ゆま：しゅんくんがちょっとうまくて、クレーンゲームが。ポケモンの「ポッチャマ」のぬいぐるみを取ってくれて、『カプリコのあたま』のでかいやつを取ってくれました。
星音＆梨音：すご〜い（拍手）！
ゆま：そのあと焼肉に行って、しゅんくんが奢ってくれました。
星音：かっこいい〜！
梨音：シゴデキ彼氏だ。
ゆま：焼き肉ゲーセンデートしました。（星音に）聞かせてよ！
星音：最近で言うと、いちご狩りに行きました。
ゆま＆梨音：（SNSで）見た〜！かわいかった。
星音：お互いめっちゃ食べるので、勝負しながらいちご狩りして。帰りの電車乗ってる時に「読売ランド前駅」を通って、「え、よみうりランド!?」ってなって、行きたくなっちゃって。よみうりランド行きました。
ゆま：え〜いいな！かわいいな、なんか。
梨音：見たよ、写真。りのんもいちご狩り行ったり、香水を作りに行ったりしました。一番楽しかったのが、おそろいの服を着てプリクラを撮りに行ったんですよ。
ゆま：まだ公開してない？見たすぎる。
梨音：きんごくんがおすすめのクレープを一緒に食べて…。さりげないところで「こっちこっち（引き寄せる）」ってしてくれるところがいいなって思いますね。
■改めて彼氏の好きなところを聞いてみた 彼氏の仕事はチェックしてる？
――改めて、彼氏の一番好きなところを教えてください
ゆま：ずっと「ちゃん」付けで呼んでくれるところ。
星音：「ゆまちゃん、ゆまちゃん」って？
梨音：え〜かわいい！
ゆま：早朝でも、夜が遅くても駅まで迎えに来てくれる。とにかく優しいんです、本当にずっと。
星音＆梨音：うん。伝わる！
3人：（爆笑）
ゆま：（優しいのは）最初だけとか言うじゃん、よく。じゃなくてずっと優しい。
梨音：しゅんゆまって本当にかわいくて。この前歩いてたら、おんぶされてるんですよ、ゆまが。かわいい！って思って。しゅんくんが「ゆまちゃ〜ん」って（笑）。
ゆま：（爆笑）平和に過ごしてます！
星音：伝わる。（かなとは）とにかく優しいところと、りのんを第一優先に考えてくれる。
ゆま：めっちゃわかる。Twitter（現：X）流れてくるんだけどさ、かなとくん、りのんちゃんのことばっかしゃべってない？
梨音：TikTokもそうじゃない？
ゆま：りのんちゃん、ご飯作ってる？そのご飯がめっちゃ（SNSに）出てくるんですよ。
星音：かなとくんも、（星音が）お仕事で遅く帰ってきた時とか作ってくれる。大好き、手料理。ありがとう〜！
梨音：いいね、彼氏の手料理。
星音：幸せ、最高！
梨音：（きんごは）常に笑かせようとしてくれてるんかわからんけど、おもしろいことを結構言うんですよ。「実は小さい頃○○で〜」みたいな、幻想的な話？
ゆま＆星音：（爆笑）なんかわかる。見たことある。
梨音：それがいつもツボで。「これガチやから！ガチやから！」みたいな感じ。おもしろい話をしてくれるとこが好きですね。
ゆま：常に楽しませようとしてそう。
星音：（梨音が）ずっと笑ってるイメージがある。
――しゅんくん、月9ドラマに出演していましたね！ゆまちゃんは見ましたか？
ゆま：リアタイはできてないんですけど、追いかけている途中です。
――本人に感想は伝えましたか？
ゆま：伝えました。「めっちゃかっこよかったよ」って。しゅんくんっていつもふざけているので、演技を真剣にしている姿を見てすごいかっこいいなと思って、1話見た瞬間に言いました。
梨音：彼氏がそういうお仕事してたらキュンってなる？
ゆま：ギャップじゃない？すごいギャップだなって思って伝えました。
――かなとくんもアパレルブランド「Kellure」を立ち上げましたね。
星音：頑張ってます、今。尊敬する。将来のことを明確に考えてるんです。いつもはふざけてるんですけど、ちゃんと芯がある。かっこいいです。
――梨音ちゃんときんごくんは『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』でたくさん企画に挑戦していますね！
ゆま：コンプしてそうなレベルで出てるけど（笑）。
梨音：確かに！
星音：楽しみに待ってるもん。
梨音：頑張ってます、『すぱのび』！
ゆま：きんりのめっちゃおもろい。
――結構会う機会は多いですか？
梨音：最近はお互い忙しくて会えないこともあるんですけど…。会える時はご飯をよく食べに行きます。食の趣味も結構一緒で、お肉大好き。きんごくんが海鮮がめっちゃ好きで、その影響でめっちゃ好きになって。それこそアサイーも…。
ゆま：アサイーのイメージある！
梨音：『すぱのび』の収録の前とかにアサイー買って食べていますね。
■彼氏が“絶対負けない“ところは？ 彼女から愛のメッセージも
――自分の彼氏が「ここは絶対負けない！」というところを教えてください。
梨音：これはもうあります。
ゆま：え〜。
梨音：みんなも知ってると思うけど、「ここは絶対負けない」ということがあって…。
星音：待って、わかった（笑）。
梨音：それは何かっていうと、自信家。
ゆま＆星音：（爆笑）思った！
梨音：本当に自分に自信があって。ポジティブなので「確かにな」って思わされることが多くって。だからもうそこは絶対に負けないと思います。
星音：（『すぱのび』で）「“きんご、謙虚になる”」企画やってるもんね。
ゆま：ネガティブなきんごくん全く想像できないけど。
梨音：ないねえ。
星音：落ち込んでいるところを見たことない。
梨音：謙虚企画の時に、静かになっちゃった時があったんですけど、その次の勝負に勝って急にグイ〜ンって感じなんで（笑）。本当に自信家なので。ステキです。
星音：かなとが負けないところはストイックさ。6キロ以上のランニングを絶対に欠かさない。朝お仕事前の朝に走りに行ったり、夜に行ったり。尊敬します。
ゆま：この流れで気まずいんですけど…。しゅんくんの絶対誰にも負けないところは変人さ（笑）。
梨音：ちょっとわかりますね。
ゆま：誰も予想できない発言とか行動しだすんですね。
星音：ワクワクするやん。
ゆま：ゆまも読めないから。おもしろい男だなみたいな（笑）。例えば質問振られた時に、すごい予想外のコメントするから。
梨音：はちゃめちゃよね。
星音：（ゆまが）ずっと笑っててかわいいもん。
ゆま：ツボなんだよね、おかしすぎて。
――彼氏とケンカしちゃった人はいますか？
ゆま：（挙手）
星音＆梨音：あるんだ〜。
ゆま：今まで全然ケンカをしてこなかったんですけど、最近話し合いみたいなものをして。
星音：大事、大事。
ゆま：「不満を打ち明けてみたよ」みたいなのがあって。でもそこからどんどん関係が深まっているっていうか、仲が深まっている感じがしていて。今、「歩み寄っています」みたいな状態です。話し合ってる時は、ちょっと空気重くなるじゃん。そのあとからは、しゅんくんも絶対にゆまの話を否定しないでちゃんと聞き入れてくれるので…。
梨音：ステキだ〜！
――2人（星音＆梨音）はまだケンカしてない？
星音：話し合うことはある。スケジュールを私が伝え忘れた時にちょっと話し合いになった。結構小さいことで話し合いをします。でも次の日には「イエーイ」ってなってる。
ゆま：ええ〜、めっちゃいい！（梨音に）ケンカしたことある？
星音：ずっとふわふわしてそう。
梨音：なくて…。話し合いというか、りのんがまだ大阪に住んでいて、きんごくんが東京で。まる1日遊べる日を作るのが難しくてどうしようみたいな話はしたことがありますね。
ゆま：遠距離だもんね。
梨音：でも…近距離になります！
ゆま：え、そうなの？ということは私たちとも近距離になるってこと？
梨音：そう！
3人：遊ぼうね〜！
――最後に、このインタビューを見ているかもしれない彼氏に向けて1人ずつメッセージをお願いします！
ゆま：しゅんくんへ。4ヶ月以上経ってもずっといつも優しくて、楽しませてくれてありがとう。またゲーセン行って遊ぼうね。大好きだよ〜！
星音＆梨音：かわいい〜！
星音：かなとへ。いつもわがまま聞いてくれてありがとう。これからもおいしいご飯待ってます！
梨音：これは食べさせてあげたくなる。
ゆま：作りたいね！
梨音：きんごくん、やっほー！いつも行きたいって言った場所に、考えて連れてくれてありがとう。これからもいろんなところに行こうね〜！
星音：かわいすぎる。
ゆま：彼女ってかわいいね！
梨音：なんか…幸せ！
■ファンと近い距離のイベントに感謝「めっちゃ幸せでした」
――『「今日、好きになりました。」春のミーグリ祭2026』に参加してどうでしたか？
ゆま：ファンの子と近い距離で会える機会は少ないので、おしゃべりしたり近くで会えたりして、「普段から見てくれてるんだな」「すごい好きでいてくれてるんだな」って伝わったので、うれしくて幸せな気持ちになりました。
星音＆梨音：わかる。
星音：いつもコメントを送ってくれるファンの子たちと、生で直接会うことができて本当にうれしくて。いつも支えになっているので、感謝を伝えられたかなって思います。楽しかったです。
梨音：前回も来てくれた子たちがまた来てくれたり、新しくファンになって「今日初めてだよ」っていう子もいたり。りのんたちに会って、泣いて思いを伝えてくれる子もいました。会って喜んでくれてるのを見て、私たちはめっちゃ元気をもらえたし、本当に「いつもありがとう」っていう気持ちで。幸せだったよね。めっちゃ幸せでした。
ゆま：幸せ。
梨音：ここまでね、足を運んでくれて。
ゆま：沖縄の子とかいたね。
星音：兵庫の子もね。
――参加した旅は違いますが、3人とも同い年です。交流はありますか？
梨音：結構仲良し。
――3人でプライベートで遊ぶとしたらどこに行きたいですか？
ゆま：トリプルデート…？
星音＆梨音：ええ〜！いい！
星音：めっちゃ行きたい。
ゆま：焼き肉行きたい！ディズニーとかも行きたい。
梨音：グランピングは？お泊まり系したい。
星音：遠出とかめっちゃしたい。
ゆま：旅行に行きたい。
星音：言ってたよね？
ゆま：韓国とか行きたい。
梨音：行こうよ、行こうよ！
ゆま：シンプルに制服でプリとかも撮りたい。だってもうLJK（高校3年生）になるし。
――みなさんが最近、彼氏としたデートを教えてください！
ゆま：最近だと特に大きいことはしてないんですけど、今2人でゲーセンにハマっていて。
星音：え〜いいね！
ゆま：しゅんくんがちょっとうまくて、クレーンゲームが。ポケモンの「ポッチャマ」のぬいぐるみを取ってくれて、『カプリコのあたま』のでかいやつを取ってくれました。
星音＆梨音：すご〜い（拍手）！
ゆま：そのあと焼肉に行って、しゅんくんが奢ってくれました。
星音：かっこいい〜！
梨音：シゴデキ彼氏だ。
ゆま：焼き肉ゲーセンデートしました。（星音に）聞かせてよ！
星音：最近で言うと、いちご狩りに行きました。
ゆま＆梨音：（SNSで）見た〜！かわいかった。
星音：お互いめっちゃ食べるので、勝負しながらいちご狩りして。帰りの電車乗ってる時に「読売ランド前駅」を通って、「え、よみうりランド!?」ってなって、行きたくなっちゃって。よみうりランド行きました。
ゆま：え〜いいな！かわいいな、なんか。
梨音：見たよ、写真。りのんもいちご狩り行ったり、香水を作りに行ったりしました。一番楽しかったのが、おそろいの服を着てプリクラを撮りに行ったんですよ。
ゆま：まだ公開してない？見たすぎる。
梨音：きんごくんがおすすめのクレープを一緒に食べて…。さりげないところで「こっちこっち（引き寄せる）」ってしてくれるところがいいなって思いますね。
■改めて彼氏の好きなところを聞いてみた 彼氏の仕事はチェックしてる？
――改めて、彼氏の一番好きなところを教えてください
ゆま：ずっと「ちゃん」付けで呼んでくれるところ。
星音：「ゆまちゃん、ゆまちゃん」って？
梨音：え〜かわいい！
ゆま：早朝でも、夜が遅くても駅まで迎えに来てくれる。とにかく優しいんです、本当にずっと。
星音＆梨音：うん。伝わる！
3人：（爆笑）
ゆま：（優しいのは）最初だけとか言うじゃん、よく。じゃなくてずっと優しい。
梨音：しゅんゆまって本当にかわいくて。この前歩いてたら、おんぶされてるんですよ、ゆまが。かわいい！って思って。しゅんくんが「ゆまちゃ〜ん」って（笑）。
ゆま：（爆笑）平和に過ごしてます！
星音：伝わる。（かなとは）とにかく優しいところと、りのんを第一優先に考えてくれる。
ゆま：めっちゃわかる。Twitter（現：X）流れてくるんだけどさ、かなとくん、りのんちゃんのことばっかしゃべってない？
梨音：TikTokもそうじゃない？
ゆま：りのんちゃん、ご飯作ってる？そのご飯がめっちゃ（SNSに）出てくるんですよ。
星音：かなとくんも、（星音が）お仕事で遅く帰ってきた時とか作ってくれる。大好き、手料理。ありがとう〜！
梨音：いいね、彼氏の手料理。
星音：幸せ、最高！
梨音：（きんごは）常に笑かせようとしてくれてるんかわからんけど、おもしろいことを結構言うんですよ。「実は小さい頃○○で〜」みたいな、幻想的な話？
ゆま＆星音：（爆笑）なんかわかる。見たことある。
梨音：それがいつもツボで。「これガチやから！ガチやから！」みたいな感じ。おもしろい話をしてくれるとこが好きですね。
ゆま：常に楽しませようとしてそう。
星音：（梨音が）ずっと笑ってるイメージがある。
――しゅんくん、月9ドラマに出演していましたね！ゆまちゃんは見ましたか？
ゆま：リアタイはできてないんですけど、追いかけている途中です。
――本人に感想は伝えましたか？
ゆま：伝えました。「めっちゃかっこよかったよ」って。しゅんくんっていつもふざけているので、演技を真剣にしている姿を見てすごいかっこいいなと思って、1話見た瞬間に言いました。
梨音：彼氏がそういうお仕事してたらキュンってなる？
ゆま：ギャップじゃない？すごいギャップだなって思って伝えました。
――かなとくんもアパレルブランド「Kellure」を立ち上げましたね。
星音：頑張ってます、今。尊敬する。将来のことを明確に考えてるんです。いつもはふざけてるんですけど、ちゃんと芯がある。かっこいいです。
――梨音ちゃんときんごくんは『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』でたくさん企画に挑戦していますね！
ゆま：コンプしてそうなレベルで出てるけど（笑）。
梨音：確かに！
星音：楽しみに待ってるもん。
梨音：頑張ってます、『すぱのび』！
ゆま：きんりのめっちゃおもろい。
――結構会う機会は多いですか？
梨音：最近はお互い忙しくて会えないこともあるんですけど…。会える時はご飯をよく食べに行きます。食の趣味も結構一緒で、お肉大好き。きんごくんが海鮮がめっちゃ好きで、その影響でめっちゃ好きになって。それこそアサイーも…。
ゆま：アサイーのイメージある！
梨音：『すぱのび』の収録の前とかにアサイー買って食べていますね。
■彼氏が“絶対負けない“ところは？ 彼女から愛のメッセージも
――自分の彼氏が「ここは絶対負けない！」というところを教えてください。
梨音：これはもうあります。
ゆま：え〜。
梨音：みんなも知ってると思うけど、「ここは絶対負けない」ということがあって…。
星音：待って、わかった（笑）。
梨音：それは何かっていうと、自信家。
ゆま＆星音：（爆笑）思った！
梨音：本当に自分に自信があって。ポジティブなので「確かにな」って思わされることが多くって。だからもうそこは絶対に負けないと思います。
星音：（『すぱのび』で）「“きんご、謙虚になる”」企画やってるもんね。
ゆま：ネガティブなきんごくん全く想像できないけど。
梨音：ないねえ。
星音：落ち込んでいるところを見たことない。
梨音：謙虚企画の時に、静かになっちゃった時があったんですけど、その次の勝負に勝って急にグイ〜ンって感じなんで（笑）。本当に自信家なので。ステキです。
星音：かなとが負けないところはストイックさ。6キロ以上のランニングを絶対に欠かさない。朝お仕事前の朝に走りに行ったり、夜に行ったり。尊敬します。
ゆま：この流れで気まずいんですけど…。しゅんくんの絶対誰にも負けないところは変人さ（笑）。
梨音：ちょっとわかりますね。
ゆま：誰も予想できない発言とか行動しだすんですね。
星音：ワクワクするやん。
ゆま：ゆまも読めないから。おもしろい男だなみたいな（笑）。例えば質問振られた時に、すごい予想外のコメントするから。
梨音：はちゃめちゃよね。
星音：（ゆまが）ずっと笑っててかわいいもん。
ゆま：ツボなんだよね、おかしすぎて。
――彼氏とケンカしちゃった人はいますか？
ゆま：（挙手）
星音＆梨音：あるんだ〜。
ゆま：今まで全然ケンカをしてこなかったんですけど、最近話し合いみたいなものをして。
星音：大事、大事。
ゆま：「不満を打ち明けてみたよ」みたいなのがあって。でもそこからどんどん関係が深まっているっていうか、仲が深まっている感じがしていて。今、「歩み寄っています」みたいな状態です。話し合ってる時は、ちょっと空気重くなるじゃん。そのあとからは、しゅんくんも絶対にゆまの話を否定しないでちゃんと聞き入れてくれるので…。
梨音：ステキだ〜！
――2人（星音＆梨音）はまだケンカしてない？
星音：話し合うことはある。スケジュールを私が伝え忘れた時にちょっと話し合いになった。結構小さいことで話し合いをします。でも次の日には「イエーイ」ってなってる。
ゆま：ええ〜、めっちゃいい！（梨音に）ケンカしたことある？
星音：ずっとふわふわしてそう。
梨音：なくて…。話し合いというか、りのんがまだ大阪に住んでいて、きんごくんが東京で。まる1日遊べる日を作るのが難しくてどうしようみたいな話はしたことがありますね。
ゆま：遠距離だもんね。
梨音：でも…近距離になります！
ゆま：え、そうなの？ということは私たちとも近距離になるってこと？
梨音：そう！
3人：遊ぼうね〜！
――最後に、このインタビューを見ているかもしれない彼氏に向けて1人ずつメッセージをお願いします！
ゆま：しゅんくんへ。4ヶ月以上経ってもずっといつも優しくて、楽しませてくれてありがとう。またゲーセン行って遊ぼうね。大好きだよ〜！
星音＆梨音：かわいい〜！
星音：かなとへ。いつもわがまま聞いてくれてありがとう。これからもおいしいご飯待ってます！
梨音：これは食べさせてあげたくなる。
ゆま：作りたいね！
梨音：きんごくん、やっほー！いつも行きたいって言った場所に、考えて連れてくれてありがとう。これからもいろんなところに行こうね〜！
星音：かわいすぎる。
ゆま：彼女ってかわいいね！
梨音：なんか…幸せ！