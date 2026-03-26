「ローソンストア100」4月は“パン＆ごはん”がお得に！ 主食にフォーカスしたキャンペーン実施
「ローソンストア100」は、4月1日（水）〜4月28日（火）の期間、パンやごはんなどの主食カテゴリーを中心としたおトク企画を、全国の店舗で実施する。
【写真】ドーナツも対象！ お得なキャンペーンの詳細
■前半＆後半の2段構成で展開
今回、新生活や生活環境の変化が多い時期に実施されるのは、日常の食事の中でも利用頻度の高い“主食”にフォーカスした企画。前半は朝食や軽食にぴったりな“パン”、後半はランチや夕食に便利な“ごはん”がお得になる2段構成で展開される。
第1弾「いつものパンがおトク」では、4月1日（水）〜4月7日（火）の期間、「with DONUTS」シリーズを1品購入ごとに、ボーナスポイントが10ポイント付与。
加えて、4月8日（水）〜4月14日（火）の間に、対象のオリジナルパン5品のうちいずれか1品を購入すると、次回の買い物で“VLマーク”が入ったパンに使える30円引きクーポンがレシートに付属する。
また、第2弾「いつものごはんがおトク」として、4月15日（水）〜4月21日（火）の期間中に対象のおにぎりを購入すると、次回の買い物でお弁当に使える50円引きクーポンを配布。
さらに、4月15日（水）〜5月5日（火）の間は、対象のパックご飯と人気の特盛カレーシリーズを同時に購入すると、30円引きとなるセット割引も適用される。
【写真】ドーナツも対象！ お得なキャンペーンの詳細
■前半＆後半の2段構成で展開
今回、新生活や生活環境の変化が多い時期に実施されるのは、日常の食事の中でも利用頻度の高い“主食”にフォーカスした企画。前半は朝食や軽食にぴったりな“パン”、後半はランチや夕食に便利な“ごはん”がお得になる2段構成で展開される。
加えて、4月8日（水）〜4月14日（火）の間に、対象のオリジナルパン5品のうちいずれか1品を購入すると、次回の買い物で“VLマーク”が入ったパンに使える30円引きクーポンがレシートに付属する。
また、第2弾「いつものごはんがおトク」として、4月15日（水）〜4月21日（火）の期間中に対象のおにぎりを購入すると、次回の買い物でお弁当に使える50円引きクーポンを配布。
さらに、4月15日（水）〜5月5日（火）の間は、対象のパックご飯と人気の特盛カレーシリーズを同時に購入すると、30円引きとなるセット割引も適用される。