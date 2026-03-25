【帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド】 8月 発売予定 価格 通常版：19,800円 金属製ネームプレート付：21,560円 エンスージアスト・エディション：23,650円 【ガイアカラー・プレミアムシリーズ「マグナパレス・ゴールド」】 8月 発売予定 価格：1,980円

アワートレジャーは、プラモデル「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」を8月に発売する。価格は通常版が19,800円、金属製ネームプレート付が21,560円、エンスージアスト・エディションが23,650円。

本製品は、「ファイブスター物語」より、星団暦2988年に登場した黄金のGTM（ゴティックメード）「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」を1/144スケールでプラモデル化したもの。

永野護氏監修のもと1/144スケール・プラスチックモデルキットとして製品化しており、F.S.S.造形で屈指の実力を誇るSyujyu氏が原型を手掛けた1/100レジンキットモデルをもとに、超一流の設計技術を誇る元木博行氏（T-REX）がインジェクションキット用に設計している。

金型や素材等から生じるインジェクションキットの制約や常識を超え、流麗な造形を忠実に再現しており、キットには主武装であるバスターランチャー、そしてガット・ブロウが付属。

また本騎の特徴でもあるパセンジャー・セルは頭部より着脱が可能で、頭部バイザーも透明パーツにて再現しているほか、専用マーキングデカールが付属する。

また「ホビーショップ タムタム」と「アワートレジャーYahoo！店」限定で、ゴールドメッキ処理を施した30mm×90mmサイズの金属製ネームプレートが付属する仕様を発売するほか、「あみあみ」「でじたみん」「東京フィギュア・オンラインショップ」限定で、ハンドを握り拳ポーズとするための左右ハンドパーツや、ガット・ブロウを右ハンドに握らせたポーズとするための右ハンドパーツ、本アイテムのハンドパーツを自然なポーズにするための右ひじ＆右肩関節パーツが付属する「エンスージアスト・エディション」も発売する。

さらにガイアノーツとともに開発した「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」用のゴールド塗料「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」も8月に発売を予定している。価格は1,980円。「ガイアノーツ オンラインショップ」と「アワートレジャーYahoo！店」のみで購入可能な限定商品となる。

「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」

「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド【金属製ネームプレート付】」

「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド【エンスージアスト・エディション】」

「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」

仕様：組立て式プラスチックモデル・ポーズ固定仕様 スケール：1/144スケール サイズ：頭頂までの全高 約230mm仕様：溶剤系アクリル合成樹脂塗料（通称ラッカー系塗料） 内容量：30ml

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