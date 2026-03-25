TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期ティザーPV公開！2026年7月放送決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期ティザーPVが公開された。

PV内では、アイドルのステージを目指し、一丸となって練習に励む恋太郎ファミリーの姿が描かれ、第3期の新ヒロインとなる伊院知与・ナディーの声が解禁となった。担当キャストはAnimeJapan 2026のトークイベントにて発表予定となっている。

また、恋太郎ファミリーが歌う挿入歌「HAKOBUNE 〜100人のっても大丈夫〜」の音源も一部公開！楽曲とともに彼女たちがステージ本番で披露するダンスシーンにも乞うご期待！

さらに、第3期が2026年7月に放送されることが決定した。

●イベント情報

TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期 新ヒロインキャスト発表！スペシャルトークイベント

2026年3月28日（土）16:00〜

場所：東京ビッグサイト 東7ホール A-39 TOKYO MXブース

出演者 ：加藤 渉（愛城恋太郎役）、シークレットゲスト（伊院知与役）、シークレットゲスト（ナディー役）、青木佑磨（MC）

配信：YouTube（バンダイナムコフィルムワークス チャンネル）

観覧エリア整理券 配布スケジュール

当日の朝9:00〜TOKYO MXブースにて行います。

整理券取得にはTOKYO MX IDへのログインが必要となります。

TOKYO MX ID(無料)事前登録URL

イベント当日のスムーズな整理券配布のため、事前登録を推奨いたします。

https://mxid.mxtv.jp/signup?client_id=child_ykkyn&redirect_uri=https%3A%2F%2Fid-endpoint.uniikey-cloud.com%2Fmxtv-id-callback-function&response_type=code

※ステージ観覧エリアへは整理券をお持ちの方からご案内いたします。

※整理券は先着順での配布となります。

※整理券はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※観覧エリアは、立ち見でエリア内自由観覧となります。

※混雑状況により、整理券をお持ちでない方はステージをご覧いただけない場合がございます。

※整理券に記載の集合時間は厳守でお願いいたします。集合時間を過ぎた場合、整理券は無効となります。

※整理券の転売およびそれに類する行為は禁止とさせていただきます。同行為が発覚した場合には、該当の整理券でのご入場をお断りいたします。

注意事項

・当日のイベントスケジュール及び出演者は予告なく変更になる場合がございます。

・プレス／関係者以外のステージ本番中の撮影・録画・録音は禁止とさせていただきます。発覚した際は、データを削除の上、ご退場いただく場合もございます。

・観覧エリア内での飲食につきまして、食事は原則禁止とさせていただき、 飲料はペットボトルや水筒など、フタ付きで封のできる入れ物でのみお飲みいただけます。

・本イベントではステージの配信、運営・マスコミ・メディアの撮影・取材・配信をさせていただく可能性がございます。その際、お客様が写真・映像等に映り込む可能性がございます。予めご了承ください。

・会場内外でお客様の起因により発生した事故・盗難・トラブル等につきましては、当社は一切責任を負いません。

また同等の行為によって第三者に対する事故・傷害等をおこされた場合は、当事者間で問題解決をしていただきます。

当社は協議等、問題解決には一切関与いたしません。

・出演者の安全面の観点から「入り待ち、出待ち」「盗撮、録音」等の行為は一切禁止させていただきます。

・登壇者への声援・応援は周りのお客様のご迷惑とならないよう節度を守ってお願いします。

●作品情報

TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期

2026年7月放送開始!!!

＜あらすじ＞

中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。

しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。

次々に待ち受ける運命の人との出会いーーどうする恋太郎？どうなる100人の彼女！？

【STAFF】

原作：中村力斗・野澤ゆき子（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：佐藤 光

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクターデザイン：矢野 茜

総作画監督：矢野 茜・舘岡千明

サブキャラクターデザイン：西山実果

衣装デザイン：西山実果・岩田莉子

美術監督：扇山秋仁

美術設定：朝見知弥（シーニックアートスタジオ）

色彩設計：松山愛子

撮影監督：島 直美

編集：武宮むつみ

音響監督：土屋雅紀

音響効果：中島勝大（スワラ・プロ）

音響制作：ブシロードムーブ

音楽：睦月周平・滝澤俊輔（TRYTONELABO）・eba

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

【CAST】

愛城恋太郎：加藤 渉

花園羽香里：本渡 楓

院田唐音：富田美憂

好本 静：長縄まりあ

栄逢凪乃：瀬戸麻沙美

薬膳楠莉：朝井彩加

花園羽々里：上坂すみれ

原賀胡桃：進藤あまね

銘戸芽衣：三森すずこ

須藤 育 ：高橋李依

美杉美々美：Lynn

華暮愛々：高尾奏音

伊院知与：???

ナディー：???

神様：千葉 繁

ナレーション：うえだゆうじ

TVアニメ第1期・第2期は各配信サービスにて好評配信中！

＜見放題配信＞

ABEMAプレミアム / dアニメストア / アニメタイムズ / アニメ放題 / Prime Video / J:COM STREAM / TELASA / DMM TV / バンダイチャンネル / Hulu / Pontaパス / milplus見放題パックプライム / U-NEXT / Lemino

＜都度課金配信＞

Prime Video / カンテレドーガ / J:COM STREAM / TELASA / ニコニコチャンネル / HAPPY!動画 / バンダイチャンネル / ビデオマーケット / milplus / music.jp / ムービーフル

※配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。

詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。

©中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会

関連リンク

TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』公式サイト

https://hyakkano.com/