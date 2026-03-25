『ラムネモンキー』最終回 “雄太”反町隆史たち、“未散”木竜麻生との約束を果たすため再び高台へ
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の最終回が25日の今夜放送される。
【写真】姿を見せたマチルダこと未散（木竜麻生）
本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。
■最終回あらすじ
雄太（反町隆史）は、罪をすべて認めて加賀見（高田純次）の汚職についても打ち明けると決意。肇（大森南朋）、紀介（津田健次郎）、白馬（福本莉子）は、自分の生活に影響が及ぶことを覚悟の上でそれを了承する。
清々しい気持ちで、丹辺市の高台でラムネを飲む一同。その時、宇宙船が現れ、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が降りてきた。マチルダは「消した記憶を戻してあげる」と言うと雄太たちの頭に手をかざす。一同が目を開けると宇宙船もマチルダも消えていた。
記憶を取り戻した雄太たち。雄太の胸に引っかかり続けてきた「マチルダがいなくなったのは自分たちのせいなのか？」という疑念。その思いは、兄・健人（松村雄基）との過去にも深く結びついていた。
一方で、雄太は保管していたマチルダの骨とボールペンを、白馬が働くカフェに持っていく。鶴見（濱尾ノリタカ）は実行犯である多胡（梶原善）だけでも逮捕するべく、単独で捜査するという。しばらく骨を保管しておいてほしいと三人に頼み、店を後にした鶴見。しかし、その後、紀介の口から思いもよらない言葉が飛び出す。
そして、雄太たちは“マチルダとの約束”を果たすべく、再び高台へと向かうのだった。
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
【写真】姿を見せたマチルダこと未散（木竜麻生）
本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。
■最終回あらすじ
雄太（反町隆史）は、罪をすべて認めて加賀見（高田純次）の汚職についても打ち明けると決意。肇（大森南朋）、紀介（津田健次郎）、白馬（福本莉子）は、自分の生活に影響が及ぶことを覚悟の上でそれを了承する。
記憶を取り戻した雄太たち。雄太の胸に引っかかり続けてきた「マチルダがいなくなったのは自分たちのせいなのか？」という疑念。その思いは、兄・健人（松村雄基）との過去にも深く結びついていた。
一方で、雄太は保管していたマチルダの骨とボールペンを、白馬が働くカフェに持っていく。鶴見（濱尾ノリタカ）は実行犯である多胡（梶原善）だけでも逮捕するべく、単独で捜査するという。しばらく骨を保管しておいてほしいと三人に頼み、店を後にした鶴見。しかし、その後、紀介の口から思いもよらない言葉が飛び出す。
そして、雄太たちは“マチルダとの約束”を果たすべく、再び高台へと向かうのだった。
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。