ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、「ナフサ」の調達に支障が出ています。ナフサが不足すると、私たちの生活に大きな影響が出るといわれますが、ナフサはどのように調達され、何に使われるのか、そして海峡封鎖による影響や対策とは。

■日常のあらゆる分野に

ナフサは、原油を精製して作られる石油製品のひとつで、見た目は透明な液体です。日常生活ではこのままの状態で目にすることはほぼありません。

ナフサは分解工場でエチレン、プロピレン、ベンゼン、トルエンなどの「石油化学基礎製品」になり、ここからさらにプラスチックや合成ゴム、合成繊維・塗料・洗剤の原料などに加工されます。

私たちが生活の中で目にするのは、さらにその先の最終製品で、食品の包装材、レジ袋、衣服、紙おむつ、洗剤などの日用品から、テレビや冷蔵庫などの家電、自動車、半導体など先端製品まで、日常のあらゆる分野に使われています。

■ナフサが不足すると…

日本国内で使われるナフサは、国内の石油精製工場からの調達（国産ナフサ）が約4割、輸入が約6割。そもそも国産ナフサも原料となる原油は9割以上が中東からの輸入です。ホルムズ海峡の封鎖による原油の不足や価格高騰は、ナフサ調達にダイレクトに影響します。

ナフサ分解工場は国内に12基ありますが、今回の海峡封鎖が起きる前から、中国の増産や国内需要の低迷などで減産が続いていました。工場はいったん止めてしまうと再稼働まで1か月ほどかかり、コストもかさむため、減産になっても稼働を止めず、稼働率を抑えて調整するのが一般的です。多くの工場が稼働を維持するのにギリギリとされる7割台の稼働率でした。

こうした状況下で、ナフサの調達が滞ると、稼働を止めなくてはならない分解工場が出てくるかもしれません。産業サプライチェーンの最も川上にある工場が止まってしまうと、川下の製品工場も止まり、衣類や日用品などが品薄になったり、値上がりしたりする可能性があるのです。

■川の流れを止めないために

こうした懸念が高まっていることを受けて、“川上”の業界団体・石油化学工業協会は17日、プラスチック製品の原料となるポリエチレンやポリプロピレンなどの主要製品について「3か月半〜4か月程度の在庫がある」と異例のコメントを出しました。

また、石油化学工業協会の工藤幸四郎会長は24日の会見で、次のように述べ、国内のサプライチェーン維持のため全力を尽くす、としています。

「ナフサの調達は日々確保に走っているというのが実態。具体的にいつまで（分解工場の）稼働が確保できるか、今、確証を得たことは申し上げにくいが、全体的に見ると4月の稼働はギリギリいけるんじゃないか。ゴールデンウイーク明けにつなげるように皆さん努力している最中」

「各社ギリギリの稼働率でやっているので、まずはどれだけ原料供給ができるかを懸命に考えているところだ」

「歴史上、ホルムズ海峡が全面的に封鎖されるというような経験はまずもっていなかった。結果的に希望的観測だったかもしれないが、前提として考えにくい状況であったがゆえに、今の状況というのは極めて深刻に捉えている。ただ、起こってしまった今はジタバタしても仕方がない。国家備蓄や民間備蓄の放出はそのためにある備蓄であると考えられるので、我々民間企業としても全力で応えたい」