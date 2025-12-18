環境や資源の持続可能性科学の力で宝石をつくるとりくみ 人工的に宝石を生み出すとりくみがあります。人の手によって研究所で好きな大きさや形に宝石をつくるとりくみです。このとりくみは、環境や資源の持続可能性の観点から支持されつつあります。 科学の力で宝石を育てる 限られた資源を新たに採掘することなく、科学の力を使って人工的に宝石を育てる「ラボグロウン」というとりくみがあります。 成分などは天然の宝石と