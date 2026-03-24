元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が24日、自身のインスタグラムを投稿。自身の体調について現状を明かした。

「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と告白。「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜ってちょっと怖くなりつつ、今を楽しむことにします」とつづった。

「この写真は、トルコのアジアサイドでムール貝のリゾットを食べてる時の。ここのレストランが美味しくて、滞在中2度も行った！」と記し、少しおどけた様子の写真も披露した。

「#PTSD」「#精神疾患」「#治療」と添えた。

渡邊さんは2023年6月に体調を崩し、同7月以降に担当番組を降板するなどして療養していた。昨年8月31日でフジテレビを退社し、同年9月1日に自身のSNSで「PTSD 心的外傷後ストレス障害」を患っていたことを公表した。今年1月には初のフォトエッセー「透明を満たす」を発売。PTSDを発症するきっかけとなった「雨の日」についても言及している。

昨年12月にはニューヨークへの1人旅の様子を投稿し、「PTSDでも海外旅行には行けるよ!」と主張。「パニック障害とかではないから飛行機も平気。トラウマから2年半以上経ってるし 日本にいる時より嫌な情報を目に入れなくて済むから フラッシュバック減って、精神的に良い」とし、「私のトラウマは海外旅行とは無関係だから 自分の好きな場所に身を置く方が心身ともに健康でいられる!」とも記していた。