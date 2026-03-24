「意外と似合ってて草」東海・てつや、イメチェンした姿に「狩野英孝に見えてきた」「やはり美人」の声
東海オンエアのてつやさんは3月22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題となっています。
【動画】東海オンエア・てつやのイメチェンした姿
ファンからは「意外と似合ってて草」「田舎のギャルやん」「可愛すぎて腹たってきた」「やはり美人」「だんだん狩野英孝に見えてきた」などの声が。ほかにも「なんか懐かしい！」「ロング何年振りかね笑」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】東海オンエア・てつやのイメチェンした姿
「なんか懐かしい！」の声もてつやさんは「1ヶ月ロングヘアーです」とつづり、1本の動画を投稿。エクステによりロングヘアになった姿で登場しています。1カ月間、このロングヘアで過ごさないといけなくなったてつやさんですが、その理由については動画をご確認ください。
Xでは変身する様子も披露同日、自身のX（旧Twitter）も更新したてつやさん。東海オンエアのメンバー・しばゆーさんと、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの2人とトークしています。また、こちらでもてつやさんがロングヘアになった理由が明かされ、動画後半には赤いミディアムロングヘアから暗めのロングヘアに変身する様子も披露。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)