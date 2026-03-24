「選抜高校野球・１回戦、熊本工−大阪桐蔭」（２４日、甲子園球場）

大阪桐蔭の先発・川本晴大投手が６回２死から初安打を許したが、２桁奪三振の快投を演じた。

まだ２年生ながら身長１９２センチの恵まれた体格から投げ下ろす１４０キロ台中盤のストレートは威力十分。さらに低めに鋭く落ちるチェンジアップも織り交ぜ、安打を許さなかった。

初回は２死から四球で走者を出したが、アウト全てを三振で奪った。二回も先頭に四球を与えたが、後続を落ち着いて打ち取った。三回からはフォームに躍動感が出て完璧な投球。５回まで毎回三振を奪い、４者連続を含む９Ｋ。６回１死から右打者の内角低めで見逃し三振を奪い、２桁に到達した。２死から初安打を許し、死球で一、二塁のピンチを招いたが、後続を落ち着いて打ち取った。七回１死三塁の同点機はスライダーで三振に斬り、２死から高めのストレートで押し込んだ。

川本は２０２４年のＵ１５ワールドカップで日本代表入りし、世界一に貢献。東京城南ボーイズから大阪桐蔭に入学した。昨秋の公式戦では５試合に登板し防御率０・４１をマークしていた。