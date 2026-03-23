＜在日中国人のブログ＞高市首相の時計を見るしぐさはトランプ大統領への抗議か

高市早苗首相はこのほど米国を訪問し、トランプ米大統領と会談した。今回の訪米は、歴代首相の訪米と比べても国際世論の注目度が非常に高かった。しかし、焦点となったのは従来の外交議題ではなく、いくつかの細かな所作であり、それが世界的な話題となった。

トランプ大統領は日本人記者の質問に答える中で、米国がイランに対して大規模な軍事行動を行う際に同盟国へ事前通告しなかったことについて弁明し、その中でこの攻撃を第2次世界大戦期の日本による真珠湾攻撃になぞらえ、「日本は奇襲を最もよく理解している」と発言した。この発言により、現場は一時的に気まずい空気に包まれた。

その後の会談では、高市首相が何度も腕時計に目を落とす様子がメディアによって捉えられた。これを受け、一部のメディアはこの行動を「トランプ大統領への嫌悪」や「無言の抗議」と解釈した。

しかし、筆者は現場映像およびその後の外交日程を繰り返し確認した上で、このような見方はやや一面的だと考える。

米国式の公開質疑応答の場が突発的な展開を伴いやすいことは周知の通りだ。近年では、2025年2月28日にウクライナのゼレンスキー大統領が訪米した際、同様の場で外交的摩擦が生じたことが記憶に新しい。こうしたリスクを抑えるために、高市首相が腕時計を確認することで時間配分を意識し、場の進行をコントロールしようとした可能性も考えられる。それは必ずしも感情的な態度の表出とは言えないだろう。

さらに、その後の外交行動を見る限り、高市首相とトランプ大統領との間に明確な不和があるようには見受けられない。

現代は情報が断片化しやすく、また感情が増幅されやすい時代だ。そのため、外交の場におけるささいな動作が、本来の意味を超えて象徴的に解釈されがちだ。この点で想起されるのが、25年11月18日に日本で大きな議論を呼んだ「手をポケットに入れる」日中外交の一件だ。

外務省の金井正彰アジア大洋州局長はこの日、中国北京で、高市首相の「台湾有事」発言について協議を行った。会談後、中国外交部の劉勁松（リウ・ジンソン）アジア局長が屋外で見送ったが、その際に中国式の服装をしていたことが日本メディアにより「愛国的な姿勢の表れ」と解釈された。また、劉局長がポケットに手を入れたまま会話していたことについても、「傲慢（ごうまん）だ」「礼儀に欠ける」と批判され、さらには日本に対する不敬とまで受け取られた。

しかし、当時の状況を踏まえれば、この解釈には再考の余地がある。筆者自身、09年から13年にかけて北京で生活していた経験があるが、11月中旬の北京はすでに寒さが厳しく、室内では暖房が使用されている。資料によると、25年11月18日の北京の気温はマイナス4度から10度だった。室内での会談後、屋外に出て会話を続ける中で、寒さをしのぐために手をポケットに入れることはごく自然な身体反応だ。特に非公式な見送りの場面では、体の動きもよりリラックスしたものとなり、必ずしも政治的意味を帯びるとは限らない。

こうした客観的背景を無視し、「上から目線」などの象徴的意味を過度に読み取ることは、感情的な拡大解釈と言えるだろう。

これら二つの事例は本質的に共通している。すなわち、日常的で無意識の行動が、主観的な視点によって象徴化され、特定の立場や物語に組み込まれてしまうという点だ。「腕時計を見る行為」も「ポケットに手を入れる行為」も、特定の状況下における自然な反応である可能性が高く、必ずしも意図的な外交シグナルとは限らない。

国際関係がもともと繊細かつ複雑である中、ささいな動作から「態度の暗号」を読み取ろうとする傾向は、世論の認識をゆがめるだけでなく、国家間の不信感を無用に増幅させる恐れがある。むしろ重要なのは、事実に立ち返り、具体的な文脈を踏まえて冷静に判断することであり、先入観に基づく感情的な解釈を避ける姿勢だろう。