驚きの時短ワザ！せいろ5段で「5日分のお弁当」を15分で調理。ヘルシーなのに食べごたえ満点！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
食べ痩せトレーナーの田京よしかさんが、自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で「【せいろダイエット】ダイエット弁当５日分作り置き。Part2 蒸籠で簡単に爆速でできる！」と題した動画を公開しました。
せいろを5段重ねて、5日分のお弁当のおかずを一度に作り置きする、驚きの時短レシピを紹介しています。
動画で紹介されたのは、過去に公開し大好評だったという「食べ痩せダイエット弁当」の第2弾となる春バージョン。
今回は調理器具として大きなせいろを5段も使用し、「爆速で5日分の食べて痩せるお弁当を作っていきます」と意気込みます。
まず紹介されたのは、豆腐と鶏むね肉、えのきを使ったヘルシーな「食べ痩せつくね」。
鶏むね肉のミンチと豆腐に、細かく刻んだえのきを加えるのがポイントだそう。
えのきを入れることで「つくねの食感が良くなる」「食物繊維が増える」「かさ増し」といったメリットがあると田京さんは説明します。
材料をよく混ぜて粘り気が出たら15等分に丸め、クッキングシートを敷いた2段のせいろに並べていきます。
続いて、蒸したまごを焼肉のタレで漬け込むだけの簡単な「漬けたまご」。
蒸したまごは氷水ですぐに冷やすと「ツルッと剥ける」とコツを話し、あっという間に殻を剥いていきます。ポリ袋に卵と焼肉のタレを入れ、空気を抜いて冷蔵庫で寝かせるだけで、
「ラーメン屋の煮卵みたい」な一品が完成します。
そのほか、「蒸しキャベツ」や「とろとろナスの麺つゆ和え」もせいろで同時に調理。
火の通りにくい卵を下段に、お肉、野菜の順で5段に重ね、強火で15分蒸すだけで、あっという間に5日分のおかずが出来上がりました。
もち麦入りごはんを詰めたお弁当箱に、完成したおかずを盛り付けていきます。
蒸したキャベツ、ふわふわの鶏つくね3つ、漬けたまご1個、とろとろのナス、ミニトマト3個を詰めると、彩り豊かな「食べ痩せ弁当」が完成。
これに「かちゅー湯」と呼ばれる即席スープを添える。重量感のあるお弁当に、心も体も満たされそうです。
ダイエット中でも我慢せず、美味しくしっかり食べたいという願いを叶えてくれるレシピ。
週末にまとめて作って、平日のランチに活用してみてはいかがでしょうか。
せいろを5段重ねて、5日分のお弁当のおかずを一度に作り置きする、驚きの時短レシピを紹介しています。
動画で紹介されたのは、過去に公開し大好評だったという「食べ痩せダイエット弁当」の第2弾となる春バージョン。
今回は調理器具として大きなせいろを5段も使用し、「爆速で5日分の食べて痩せるお弁当を作っていきます」と意気込みます。
まず紹介されたのは、豆腐と鶏むね肉、えのきを使ったヘルシーな「食べ痩せつくね」。
鶏むね肉のミンチと豆腐に、細かく刻んだえのきを加えるのがポイントだそう。
えのきを入れることで「つくねの食感が良くなる」「食物繊維が増える」「かさ増し」といったメリットがあると田京さんは説明します。
材料をよく混ぜて粘り気が出たら15等分に丸め、クッキングシートを敷いた2段のせいろに並べていきます。
続いて、蒸したまごを焼肉のタレで漬け込むだけの簡単な「漬けたまご」。
蒸したまごは氷水ですぐに冷やすと「ツルッと剥ける」とコツを話し、あっという間に殻を剥いていきます。ポリ袋に卵と焼肉のタレを入れ、空気を抜いて冷蔵庫で寝かせるだけで、
「ラーメン屋の煮卵みたい」な一品が完成します。
そのほか、「蒸しキャベツ」や「とろとろナスの麺つゆ和え」もせいろで同時に調理。
火の通りにくい卵を下段に、お肉、野菜の順で5段に重ね、強火で15分蒸すだけで、あっという間に5日分のおかずが出来上がりました。
もち麦入りごはんを詰めたお弁当箱に、完成したおかずを盛り付けていきます。
蒸したキャベツ、ふわふわの鶏つくね3つ、漬けたまご1個、とろとろのナス、ミニトマト3個を詰めると、彩り豊かな「食べ痩せ弁当」が完成。
これに「かちゅー湯」と呼ばれる即席スープを添える。重量感のあるお弁当に、心も体も満たされそうです。
ダイエット中でも我慢せず、美味しくしっかり食べたいという願いを叶えてくれるレシピ。
週末にまとめて作って、平日のランチに活用してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
1984年生まれ。2児の母。パーソナルトレーナー。YouTube「食べ痩せ健康チャンネル」登録者数７万人。食べながら健康に痩せる“食べ痩せトレーナー”として活動中。40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。