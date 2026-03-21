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食べ痩せトレーナーの田京よしかさんが、自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で「【せいろダイエット】ダイエット弁当５日分作り置き。Part2 蒸籠で簡単に爆速でできる！」と題した動画を公開しました。



せいろを5段重ねて、5日分のお弁当のおかずを一度に作り置きする、驚きの時短レシピを紹介しています。



動画で紹介されたのは、過去に公開し大好評だったという「食べ痩せダイエット弁当」の第2弾となる春バージョン。



今回は調理器具として大きなせいろを5段も使用し、「爆速で5日分の食べて痩せるお弁当を作っていきます」と意気込みます。



まず紹介されたのは、豆腐と鶏むね肉、えのきを使ったヘルシーな「食べ痩せつくね」。

鶏むね肉のミンチと豆腐に、細かく刻んだえのきを加えるのがポイントだそう。



えのきを入れることで「つくねの食感が良くなる」「食物繊維が増える」「かさ増し」といったメリットがあると田京さんは説明します。

材料をよく混ぜて粘り気が出たら15等分に丸め、クッキングシートを敷いた2段のせいろに並べていきます。



続いて、蒸したまごを焼肉のタレで漬け込むだけの簡単な「漬けたまご」。

蒸したまごは氷水ですぐに冷やすと「ツルッと剥ける」とコツを話し、あっという間に殻を剥いていきます。ポリ袋に卵と焼肉のタレを入れ、空気を抜いて冷蔵庫で寝かせるだけで、

「ラーメン屋の煮卵みたい」な一品が完成します。



そのほか、「蒸しキャベツ」や「とろとろナスの麺つゆ和え」もせいろで同時に調理。

火の通りにくい卵を下段に、お肉、野菜の順で5段に重ね、強火で15分蒸すだけで、あっという間に5日分のおかずが出来上がりました。



もち麦入りごはんを詰めたお弁当箱に、完成したおかずを盛り付けていきます。

蒸したキャベツ、ふわふわの鶏つくね3つ、漬けたまご1個、とろとろのナス、ミニトマト3個を詰めると、彩り豊かな「食べ痩せ弁当」が完成。

これに「かちゅー湯」と呼ばれる即席スープを添える。重量感のあるお弁当に、心も体も満たされそうです。



ダイエット中でも我慢せず、美味しくしっかり食べたいという願いを叶えてくれるレシピ。

週末にまとめて作って、平日のランチに活用してみてはいかがでしょうか。