夏も快適♡ブラキャミで叶える授乳インナー新作が登場
妊娠中や産後のデリケートな時期だからこそ、毎日身につけるインナーにはこだわりたいもの。エンジェリーベから、ママの声をもとに進化した「ブラキャミ」が登場しました。暑い季節でも快適に過ごせる工夫が詰まった新作は、忙しい毎日に寄り添う頼れる存在♡心地よさと機能性を兼ね備えた、今注目の授乳インナーをチェックしてみてください。
ひんやり快適な授乳ブラキャミ
助産院監修 ママとつくったふんわり授乳ブラキャミ
価格：3,590円（税込）
接触冷感と吸汗速乾素材を採用し、汗ばむ季節でもさらりと快適な着心地を実現。アンダーゴムなしの締め付け感ゼロ設計で、妊娠中や産後の敏感な体にもやさしくフィットします。
毎日着たくなる軽やかさが魅力の一枚です。
サイズ：Sグラマー／M／Mグラマー／L／Lグラマー／LL／LLグラマー(カラー：ブラック／モカベージュ／オフホワイト)
発売日：3月25日予定
Cath Kidston×KNT365限定トート登場♡ZOZOTOWNで復刻デザイン発売
3WAYで使える授乳キャミ
ナイトブラ機能付 ルームウェアにもなる授乳キャミソール
価格：5,490円（税込）
ルームウェア・ナイトブラ・授乳ブラの3役をこなすワンピースタイプ。リフトアップパネルでバストをやさしく支えながら、授乳口付きで使いやすさも抜群です。
妊娠中から産後まで長く活躍し、リラックスタイムもおしゃれに過ごせます。
サイズ：M／L／LL(カラー：チャコール／ピンク)
発売日：4月6日予定
ママ想いのやさしい設計
エンジェリーベのアイテムは、ママたちのリアルな声をもとに開発されているのが特徴。
締め付けを感じにくい設計や、肌ざわりの良い素材選びなど、日々のストレスを軽減する工夫が詰まっています。
「夏場の蒸れが気になる」「ラクに過ごしたい」といった悩みに寄り添いながら、安心して使えるインナーとして、多くのママに支持されている理由がここにあります。
毎日をもっと心地よく♡
授乳期やマタニティ期間は、体も心も変化の多い大切な時間。だからこそ、自分をいたわるインナー選びが毎日の快適さを左右します。
エンジェリーベのブラキャミは、やさしさと機能性を兼ね備えた頼れる存在♡
忙しい日々の中でも、ほっとできる着心地をぜひ体感してみてください。自分らしく過ごす時間を、もっと心地よく彩ってくれます♪