夏も快適♡ブラキャミで叶える授乳インナー新作が登場

妊娠中や産後のデリケートな時期だからこそ、毎日身につけるインナーにはこだわりたいもの。エンジェリーベから、ママの声をもとに進化した「ブラキャミ」が登場しました。暑い季節でも快適に過ごせる工夫が詰まった新作は、忙しい毎日に寄り添う頼れる存在♡心地よさと機能性を兼ね備えた、今注目の授乳インナーをチェックしてみてください。

ひんやり快適な授乳ブラキャミ

助産院監修 ママとつくったふんわり授乳ブラキャミ



価格：3,590円（税込）

接触冷感と吸汗速乾素材を採用し、汗ばむ季節でもさらりと快適な着心地を実現。アンダーゴムなしの締め付け感ゼロ設計で、妊娠中や産後の敏感な体にもやさしくフィットします。

毎日着たくなる軽やかさが魅力の一枚です。

サイズ：Sグラマー／M／Mグラマー／L／Lグラマー／LL／LLグラマー(カラー：ブラック／モカベージュ／オフホワイト)

発売日：3月25日予定

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3WAYで使える授乳キャミ

ナイトブラ機能付 ルームウェアにもなる授乳キャミソール



価格：5,490円（税込）

ルームウェア・ナイトブラ・授乳ブラの3役をこなすワンピースタイプ。リフトアップパネルでバストをやさしく支えながら、授乳口付きで使いやすさも抜群です。

妊娠中から産後まで長く活躍し、リラックスタイムもおしゃれに過ごせます。

サイズ：M／L／LL(カラー：チャコール／ピンク)

発売日：4月6日予定

ママ想いのやさしい設計

エンジェリーベのアイテムは、ママたちのリアルな声をもとに開発されているのが特徴。

締め付けを感じにくい設計や、肌ざわりの良い素材選びなど、日々のストレスを軽減する工夫が詰まっています。

「夏場の蒸れが気になる」「ラクに過ごしたい」といった悩みに寄り添いながら、安心して使えるインナーとして、多くのママに支持されている理由がここにあります。

毎日をもっと心地よく♡

授乳期やマタニティ期間は、体も心も変化の多い大切な時間。だからこそ、自分をいたわるインナー選びが毎日の快適さを左右します。

エンジェリーベのブラキャミは、やさしさと機能性を兼ね備えた頼れる存在♡

忙しい日々の中でも、ほっとできる着心地をぜひ体感してみてください。自分らしく過ごす時間を、もっと心地よく彩ってくれます♪