「日本のプレーを見るのが楽しみだった」対戦するイングランドの著名記者が語った日本代表の印象「我々を奮い立たせてくれるチームだ」【現地発】
周知の通り、日本代表は３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。
対戦国の記者は、日本代表についてどんな印象を持っているのか。現地で、英紙『Daily Mail』などにコラムを寄稿しているマット・バーロウ記者に訊いた。
「日本サッカーの素晴らしい瞬間を見てきました。三笘薫のようにイングランドで活躍している選手もいれば、スコットランドのセルティックで活躍している選手もいます。ワールドカップに行ったとき、日本代表の試合も見ました。特に、ロシア大会での日本代表のプレーを見るのが楽しみだった。もうずいぶん前のことですが、彼らは素晴らしかった」
英国でも著名な同記者は、「日本代表は良いチーム、成長しているチーム、進化しているチーム、そしてイングランドにとって本当に良い試練を与えてくれる、良い試験となる、ウェンブリーで我々を奮い立たせてくれるチームだと考えている。イングランドにとっても良い機会になるでしょう」と続けた。
ワールドカップ前の強化試合として、申し分のない相手だと考えているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
対戦国の記者は、日本代表についてどんな印象を持っているのか。現地で、英紙『Daily Mail』などにコラムを寄稿しているマット・バーロウ記者に訊いた。
「日本サッカーの素晴らしい瞬間を見てきました。三笘薫のようにイングランドで活躍している選手もいれば、スコットランドのセルティックで活躍している選手もいます。ワールドカップに行ったとき、日本代表の試合も見ました。特に、ロシア大会での日本代表のプレーを見るのが楽しみだった。もうずいぶん前のことですが、彼らは素晴らしかった」
英国でも著名な同記者は、「日本代表は良いチーム、成長しているチーム、進化しているチーム、そしてイングランドにとって本当に良い試練を与えてくれる、良い試験となる、ウェンブリーで我々を奮い立たせてくれるチームだと考えている。イングランドにとっても良い機会になるでしょう」と続けた。
ワールドカップ前の強化試合として、申し分のない相手だと考えているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！