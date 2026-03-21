「日本のプレーを見るのが楽しみだった」対戦するイングランドの著名記者が語った日本代表の印象「我々を奮い立たせてくれるチームだ」【現地発】

「日本のプレーを見るのが楽しみだった」対戦するイングランドの著名記者が語った日本代表の印象「我々を奮い立たせてくれるチームだ」【現地発】