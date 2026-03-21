2種類のグレードが用意された最新ビモータ車両

カワサキは、2026年3月20日に開幕した大阪モーターサイクルショーにて、イタリアの高級バイクブランド「ビモータ（bimota）」の新型モデル「KB399」を日本初公開しました。

この新型車は、日本国内での販売が予定されている最新のスーパースポーツモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「Ninja ZX-4RR」エンジン搭載のビモータ「KB399」です！ 画像で見る（30枚以上）

このモデルの開発は、bimotaのCOOであるピエルルイジ・マルコーニ氏が、カワサキ「Ninja ZX-4RR」の並列4気筒エンジンに試乗した際に、その際立つ存在感こそが新しいbimotaモデルの心臓部となり得ると確信したことから始まりました。

bimotaが400ccクラスのモデルを手掛けるのは珍しいことですが、このエンジンが持つ力強いトルクと高回転域での鋭いパワーは、ライダーに自信と高揚感をもたらすものとされています。さらに、専用のアクラポビッチ製サイレンサーを装備することで、高回転性能を最大限に引き出しています。

車体には、サーキットで高い潜在能力を発揮する、非常にバランスの取れたシャーシパッケージが採用されています。厳選された高性能パーツとの組み合わせが、独自のハンドリング性能を生み出しています。

高剛性のアルミ削り出しトリプルクランプや、サーキット走行を見据えて最適化された専用フロントサスペンション、高性能なリアサスペンション、そしてブレンボ製「Stylema」ブレーキキャリパーが優れたパッケージと調和し、明確なフィードバックと俊敏性、そして安定性を高い次元で両立させています。

スタイリングは、「Ninja ZX-10R」のエンジンを搭載する大型スーパースポーツ「KB998 Rimini」からインスパイアされた、レーシーな特徴を持っています。イタリアの職人によって設計・造形されたボディワークをはじめ、アルミ削り出しパーツ、美しく塗装されたフレームに至るまで、車体全体に高い品質とクラフトマンシップへのこだわりが貫かれています。

KB399には2つのバリエーションが用意されます。スタンダードモデルである「KB399」は、サーキットで高いポテンシャルを発揮するエンジンとシャーシを備えた刺激的なベースモデルです。アクラポビッチ製チタンサイレンサー、専用セッティングのΦ41mmショーワ製「SFF-BP」倒立フロントフォーク、ショーワ製「BFRC lite」リアショック、ブレンボ製Stylemaラジアルマウントモノブロックキャリパーなどを装備しています。

一方、上級仕様の「KB399 ES」は、「Edizione Speciale（エディツィオーネ・スペチアーレ）」を意味するスペシャルエディションです。

スタンダードモデルの優れた性能と装備をすべて継承した上で、カーボン製のアッパーカウリングやサイドカウリング、ウイングレットなどを多数採用し、より豊かなbimotaの世界観を体感できます。足回りにはオーリンズ製STX46リアショックを採用し、操作系にはアルミ削り出しのクリップオンハンドルバーや調整可能なステップ、ペダル類が装備されます。

価格（消費税込）は、KB399が146万6300円、KB399 ESが245万3000円に設定されています。

刺激的なエンジン、レースに着想を得た正確なハンドリング、そして息を呑むようなスタイリングを備えたKB399は、bimotaの本質をシャープでコンパクトなパッケージに凝縮した一台といえるでしょう。

マルコーニ氏は同モデルに対し、「どうか一度、跨ってみてください。その瞬間、あなたはbimotaが淹れた“エスプレッソ”の真価を知るでしょう」と添えています。