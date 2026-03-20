日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が19日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。尊敬する人物について語った。

「野球人として“この人は凄い”を3人挙げるなら」のお題に、中田氏は稲葉篤紀氏、中日・細川成也、巨人・坂本勇人を挙げた中田氏。

1学年先輩で、巨人で共にプレーした坂本について「残してきた成績もそうだし、プレースタイルも一流なんですけど、違うところも一流」とし「試合前の準備。凄い入念にやります。他の若い子たちより1時間も2時間も前に球場入って」と力説した。

これにMCの千原ジュニアが「その人も結構ヤンチャってイメージの人ちゃうの？」とぶっこむと、「僕とちょっと違う部類のヤンチャ」と応答。共演者を爆笑させた。

続けて、日本ハムで共にプレーしていた大谷翔平について聞かれると「翔平ってサイボーグみたいじゃないですか、もう凄すぎて」と“3人”の枠には入らないと説明。「坂本さんはまだ人間味がある。野球じゃないとこでも騒がすとこあたりも、僕は凄い好き」と語り、再び共演者を笑わせた。