¥¢¥ó¥¬¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤Î¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡×½ªÎ»¡¡³«»ÏÅö»þ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î¡È¥Ñ¥¯¥ê¡É¤È¤ÎÈãÈ½¤â
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬ー¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï´§ÈÖÁÈ¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡×¤¬16Æü¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢MC¤ÎÅÄÃæ¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£¥´ー¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ç½é¤á¤ÆMC¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤È³Ý¤±¹ç¤¦¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Ê¥«ÀèÀ¸ÎÞ¤Î¡ÈÂ£¤ë¸ÀÍÕ¡É¤ª¤Ð²ÊVSÍ¥ÅùÀ¸¡ªÂ´¶È»î¸³SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈÖÁÈ³«»ÏÄ¾¸å¤ËÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¡È¥Ñ¥¯¥ê¡ÉÁûÆ°¤ò²ó¸Ü¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÆ±¶É¤¤Ã¤Æ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±È´¤ÂÇ¤Á¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ìÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ½µ´©»ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×(Ê¸éº½Õ½©)¤ÎÄ¾·â¼èºà¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Ö¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤Í²¶¤Ï¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ËÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤»Ä¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¤³¤ì½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶»Ãæ¤ò³À´Ö¸«¤»¡¢¡Ö¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¸«¤Æ¤¿¤é¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤ä¤Ã¤Ñ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È²¶¤Ï»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤«¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤ì¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ØÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤±¤ë¤Î¤¬¡¢ËÍ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð²¿¤«¤·¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¶È³¦¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦±é¼Ô¤â¹æµã¤·¡¢²þ¤á¤ÆÅÄÃæ¤Ï´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âËÍ¤òº£ÅÙ¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
2µé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤â
ÅÄÃæ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤£¤£eeeee¡ª～¤½¤¦¤À¡ªº£¤«¤é¤ªÁ°¤ó¥Á¤Ç¥²ー¥à¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤Ç2µé·úÃÛ»Î¤Î¹ç³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈMC¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö¥¹¥´¤¤¤è¡¢2Î®·úÃÛ»Î¤Ã¤Æ¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÈÖÁÈ¤«¤é¤Ï¹ç³Ê½Ë¤¤¤Î¡Ö·úÃÛ»Î¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÅÏ¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î¥¿¥«¤«¤é¡Öº£¸å¡¢·úÃÛ»Î¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¤¥¯¥éÆâ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼«Å¡¤È¤«·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀß·×¤·¤¿¤ä¤Ä·ú¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼«Í³¤Ë·úÃÛ¤äËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥²ー¥à¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤Æ¤Î»ñ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤ÈÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¡¤Ç¤â¡¢°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤é¤ä¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¤Þ¤À¤Í¡Ä¡ÄËÍ¡¢°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤«Êó½·¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î²È¤òÀß·×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂÌ³ÀÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²òÀâ¡£°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ãæ·ø·Ý¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Â¿¿ô¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤ëÅÄÃæ¡£»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ï¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÅÄÃæ¤¬·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤È¤¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£