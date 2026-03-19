ENFÖLD 2026年秋冬コレクション「Living Sculpture」──形は呼吸し、内側から変化し続ける“彫刻”としての衣服
エンフォルド（ENFÖLD）は3月16日、楽天ファッションウィーク東京にて2026年秋冬コレクション「Living Sculpture」を発表しました。会場は東京都庭園美術館。都市の静謐な空気と呼応するように、衣服そのものの構造に焦点を当てたショーが展開されました。
Courtesy of ENFÖLD
本ショーは、来場者全員がヘッドフォンを装着して参加する“サイレントディスコ”形式で実施。音はそれぞれの内側にのみ届き、空間には静寂が広がるという特異な環境の中で、衣服のフォルムや動きがより際立つ演出となっていました。外界のノイズを遮断し、身体と感覚を内側へと向けるこの体験は、本コレクションの思想とも深く共鳴しています。
Courtesy of ENFÖLD
本コレクションの核となるのは、「もし彫刻が意思を持ち、呼吸し、内側から構造を変え続ける存在だったとしたら」という思考実験です。静止しているはずの形が、動きや感情によってわずかに歪み、やがて新たな輪郭を獲得していく──それは単なる変形ではなく、内在する意識が構造そのものを再編していくプロセスとして捉えられています。
Courtesy of ENFÖLD
ENFÖLDが長年探求してきた“Hidden Beauty（隠された美）”は、今季より抽象的かつ構造的なアプローチへと深化。フォルムにおける緊張と解放、硬質と柔軟、静止と運動といった相反する要素を内包しながら、まるで衣服自体が呼吸しているかのような構造が追求されています。
Courtesy of ENFÖLD
素材においては、砂壁を思わせるマットな質感やフェルト、木の存在感を想起させるメルトンなどを用い、彫刻的なテクスチャーを形成。コンスタンティン・ブランクーシの純粋なフォルム、マーク・マンダースの未完成に宿る緊張、そしてイサム・ノグチの空間と対話する思考から着想を得た造形が、立体的なシルエットとして立ち上がります。
Courtesy of ENFÖLD
削ぎ落とされたミニマルなスタイリングの中で際立つのは、構造そのものの強度と、静止の中に潜むわずかな揺らぎ。身体に沿わせるのではなく、あえて“ずらす”ことで身体と対話するラインは、衣服と空間、そして着る人との関係性を再構築していきます。
Courtesy of ENFÖLD
また、定型的なエレガンスに依拠するのではなく、独自の色彩の組み合わせによって新たな緊張感を創出。そこには、都市の中で自らの輪郭を更新し続ける現代の女性像が重ねられています。
Courtesy of ENFÖLD
ENFÖLDは衣服を“完成された形”として提示するのではなく、着る人の意思とともに変化し続ける存在として捉えます。「Living Sculpture」とは、形の内側に宿る意識を可視化する試みであり、しがらみにとらわれない新たなエレガンスの提案でもあります。
Courtesy of ENFÖLD
Courtesy of ENFÖLD
本ショーは、来場者全員がヘッドフォンを装着して参加する“サイレントディスコ”形式で実施。音はそれぞれの内側にのみ届き、空間には静寂が広がるという特異な環境の中で、衣服のフォルムや動きがより際立つ演出となっていました。外界のノイズを遮断し、身体と感覚を内側へと向けるこの体験は、本コレクションの思想とも深く共鳴しています。
本コレクションの核となるのは、「もし彫刻が意思を持ち、呼吸し、内側から構造を変え続ける存在だったとしたら」という思考実験です。静止しているはずの形が、動きや感情によってわずかに歪み、やがて新たな輪郭を獲得していく──それは単なる変形ではなく、内在する意識が構造そのものを再編していくプロセスとして捉えられています。
Courtesy of ENFÖLD
ENFÖLDが長年探求してきた“Hidden Beauty（隠された美）”は、今季より抽象的かつ構造的なアプローチへと深化。フォルムにおける緊張と解放、硬質と柔軟、静止と運動といった相反する要素を内包しながら、まるで衣服自体が呼吸しているかのような構造が追求されています。
Courtesy of ENFÖLD
素材においては、砂壁を思わせるマットな質感やフェルト、木の存在感を想起させるメルトンなどを用い、彫刻的なテクスチャーを形成。コンスタンティン・ブランクーシの純粋なフォルム、マーク・マンダースの未完成に宿る緊張、そしてイサム・ノグチの空間と対話する思考から着想を得た造形が、立体的なシルエットとして立ち上がります。
Courtesy of ENFÖLD
削ぎ落とされたミニマルなスタイリングの中で際立つのは、構造そのものの強度と、静止の中に潜むわずかな揺らぎ。身体に沿わせるのではなく、あえて“ずらす”ことで身体と対話するラインは、衣服と空間、そして着る人との関係性を再構築していきます。
Courtesy of ENFÖLD
また、定型的なエレガンスに依拠するのではなく、独自の色彩の組み合わせによって新たな緊張感を創出。そこには、都市の中で自らの輪郭を更新し続ける現代の女性像が重ねられています。
Courtesy of ENFÖLD
ENFÖLDは衣服を“完成された形”として提示するのではなく、着る人の意思とともに変化し続ける存在として捉えます。「Living Sculpture」とは、形の内側に宿る意識を可視化する試みであり、しがらみにとらわれない新たなエレガンスの提案でもあります。
Courtesy of ENFÖLD