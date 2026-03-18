【代々木上原】オトナのおしゃれデートに♡ さりげなく距離が縮まる「飲みスポット」特集

上質なおしゃれデートを楽しみたいなら、ハイセンスなお店がたたずむ東京メトロ千代田線付近のお店を選んでみては？今回は、ワインやクラフトビールを楽しめる、代々木上原の「落ち着ける飲みスポット」を3つご紹介します。ムード漂う店内で、さりげなく距離が縮まるオトナのデートを楽しんで♡

東京メトロ千代田線は上質な“おしゃれデート”にぴったり 特別な日にぴったりなハイセンスなお店がたたずむ千代田線エリア。感度高めな人たちに人気なので、しゃれたイケメンとも出会えちゃうかも♡

代々木上原

Check! ariki 路地裏を進んで発見！オトナなフレンチ居酒屋 代々木上原駅から徒歩1分。ムードのある空間で、新鮮な食材を使ったカジュアルなフレンチと、店主が厳選したナチュラルワインを堪能できる。 洗練されたカウンター席で、さりげなく距離が縮まるオトナのデートに♡ ワインが進む絶品料理の数々 INFORMATION 住：東京都渋谷区西原3-17-4 星と月と空とビル 102

☎︎：050-5594-2558

営：平日 18:00〜23:00、土・日・祝 17:00〜23:00

休：火曜・水曜

Instagram：@ariki_yoyogiuehara

Check! Lasebi ガラス張りのアットホームなしゃれビストロ 「ふらっと立ち寄れてお腹いっぱいになれる酒場」がコンセプトで、絶品の料理はどれもボリューム満点。 フレンドリーな店員さんが、料理にあうワインを丁寧に提案してくれるので、お酒初心者さんでも安心して楽しめる♡ 看板メニューはシャルキュトリーの盛りあわせ INFORMATION 住：東京都渋谷区西原3-17-4 星と月と空とビル 101

☎︎：050-5594-2559

営：平日 18:00〜24:00、土・祝前日 17:00〜24:00、日・祝 17:00〜22:30

休：不定休

Instagram：lasebi__yoyogiuehara

Check! sew 朝から夜まで楽しめるオールデイダイニング 上原小学校の目の前に位置し、落ちついた雰囲気で広々とした店内が魅力のカジュアルイタリアン。カフェタイムでは、モーニングも味わえる。 ディナータイムには、デザートプレートつきのコースもあるので、記念日デートにもおすすめ。 おしゃれなクラフトビールで乾杯しよう！ INFORMATION 住：東京都渋谷区上原2-38-9 フレグラントハイツ1F

☎︎：03-6451-5700

営：カフェ 9:00〜17:30（L.O. 17:00）、ディナー 18:00〜23:00

休：無休

Instagram：@sew_yoyogiuehara 撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈