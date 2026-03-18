「お金を使わなくなることが楽しくなってきます」世帯年収600万円・33歳男性が教えてくれた“節約法”
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「物価高などで外出なども慎重になってしまいます。息抜きがなかなかできなくなっているのが現実。副業や投資を当たり前にしないと将来生活をすることができないと思います」
物価高が家計に影響していることがうかがえます。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：介護士
・世帯年収：600万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：11万円
・間取り：2LDK
・食費：4万円
・交際費：1万円
・電気代：7000円
・ガス代：6000円
・水道代：4000円
・通信費：5000円
・車の維持費：3000円
・毎月貯蓄に回している額：10万円
生活のやりくりのポイントは、「仕事に行ったり、外出したりすると、無駄な買い物をする確率が上がります。毎日紙に『今日は何も買わなかった』と書いていくことで、例えば『今週は何も買っていない！』と、振り返ることができ、お金を使わなくなることが楽しくなってきます。無理せずに何か頑張った時や、我慢が限界に達した時には嗜好品を買うようにしています。紙を見ていると欲に勝っている自分が誇らしくなってくるのでメンタル的にもオススメです」と教えてくれました。
今後については、「今はとにかく出費を抑えています。貯金に回すお金と、投資に回すお金を分けています。老後は子どもに迷惑をかけないように生活できるだけのお金を蓄えようと考えています」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
息抜きがなかなかできない……今回は、神奈川県に住む33歳男性の生活実態です。
「物価高などで外出なども慎重になってしまいます。息抜きがなかなかできなくなっているのが現実。副業や投資を当たり前にしないと将来生活をすることができないと思います」
物価高が家計に影響していることがうかがえます。
とにかく出費を抑えるために【神奈川県在住33歳男性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：介護士
・世帯年収：600万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：11万円
・間取り：2LDK
・食費：4万円
・交際費：1万円
・電気代：7000円
・ガス代：6000円
・水道代：4000円
・通信費：5000円
・車の維持費：3000円
・毎月貯蓄に回している額：10万円
生活のやりくりのポイントは、「仕事に行ったり、外出したりすると、無駄な買い物をする確率が上がります。毎日紙に『今日は何も買わなかった』と書いていくことで、例えば『今週は何も買っていない！』と、振り返ることができ、お金を使わなくなることが楽しくなってきます。無理せずに何か頑張った時や、我慢が限界に達した時には嗜好品を買うようにしています。紙を見ていると欲に勝っている自分が誇らしくなってくるのでメンタル的にもオススメです」と教えてくれました。
今後については、「今はとにかく出費を抑えています。貯金に回すお金と、投資に回すお金を分けています。老後は子どもに迷惑をかけないように生活できるだけのお金を蓄えようと考えています」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)