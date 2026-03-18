去年の夏から身元がわからず、愛知県岡崎市に保護されている高齢の男女2人。

【写真を見る】自分の名前も住所も思い出せない…身元不明の男女は“夫婦”か “記憶喪失”状態 愛知･岡崎市が情報提供呼びかけ ｢生まれは西三河｣｢長く関東で生活｣と話す

2人は夫婦とみられていますが、自分の名前、そして相手の名前も思い出せないといいます。市の聞き取りによると「長く関東で生活していた」「千葉県に関する思い出が多い」ということですが、7か月近く経った今も、身元はわかっていません。

交番を訪れ…「自殺未遂をした」

去年8月25日、岡崎城公園近くの交番を訪れた2人。運転免許証など身元がわかるものは何ももっておらず、2人そろって“記憶喪失”状態。

交番を訪れ「自殺未遂をした」などと話したことで、保護されました。



2人は市の聞き取りに「気がついたら岡崎城公園にいた。公園内の出店で飲食して生活をしていたが、2人で自殺を図った」と話しているそうです。

保護された後の2人の様子は…

日常生活で介助の必要はなく、会話も可能。お互いのことは「おとうさん」「おかあさん」と呼び合っているそう。



女性は物忘れが多いそうですが、いろんな人に積極的に声をかける社交的な一面が。男性は積極的に交流はしないということですが、認知症のような症状はみられないということです。

2人は、何十年も前の思い出のような話はポツポツと口にするものの、具体的な地名など固有名詞はほとんど出ず、身元が特定できるような情報は得られていません。

岡崎市は、2人に心当たりがあれば、生活福祉課（0564ｰ23ｰ7923）まで情報提供を呼びかけています。

2人の特徴は？｢生まれは西三河｣｢ゴルフや歌舞伎鑑賞などの思い出｣

【特徴】

男性：身長163.7センチ 体重50.7キロ 80歳前後

女性：身長152.4センチ 体重60.8キロ 80歳前後

【2人の聞き取りによる経歴】

・令和7年8月21日に気が付いたら岡崎城公園に居た。

・公園内の出店で飲食し生活していたが、希死念慮が強くなり二人で自殺を図る。

・生まれは西三河であり、最近三河に戻ってきた。

・長く関東で生活しており、千葉県に関する思い出が多い。

・ゴルフや歌舞伎鑑賞、ディズニーランドなどの思い出がある。

・妻は自身でお金を使用したことが無い。

「千葉駅前の『そごう』に行った記憶」

・夫は何人も兄弟がおり、弟がいたと思う。

・中卒後 父と一緒に家業の大工仕事をしていた。兄も一緒にやっていた時があった。

・夫の実家は旧名鉄三河線の碧南～吉良吉田間の沿線にあった。一色、平坂の駅名に覚えがある。

・夫の干支はうま年とのこと（推定84歳）

・昭和57（1982年）頃 に2人で四街道市に転居した。住民票を移したのは千葉に行ってから最初の免許更新時。

・四街道市で2年前後生活し、その後は千葉市へ転居した。

・千葉駅前の「そごう」に行った記憶がある。

「どこかのお寺に自分たちの入るお墓を立てた覚えが」

・1人親方で 大工・土木・リフォーム・造園等の仕事をしていた。給料明細をもらった記憶もある。

・4つ上の兄は60歳直前くらいで亡くなった。兄の妻から電話で知らせがあった。

・消費税が3%の頃（1989年4月～1997年3月）に、どこかのお寺に自分たちの入るお墓を立てた覚えがある。

・戸建ての借家に住んでいた 集合住宅の記憶はない。

・大きな台風が来て借家の風呂場の屋根が壊れたことがある。

・千葉では自家用車を運転していて、高齢者講習を受けた記憶もある。

・妻との結婚は千葉市に移ってからだったと思う。 （前妻がなかなか離婚に応じてくれなかったため）

・千葉市で何度か免許を更新した。無事故無違反でゴールド免許だったと思う。