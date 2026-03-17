





「おやすみ前に仕込む」リップケア

皮むけに縦ジワと、いろんなトラブルが生じやすい唇。お気に入りのリップが映えるよう、前日からしっかりと保湿ケアをしておきたい。







就寝前のリップクリーム「3つの選びのポイント」

1.圧倒的な保湿力と持続性

日中のように頻繁に塗り直しができないからこそ、一度塗ったら朝までしっかりと唇を潤し続ける高い保湿力と、その効果が長く続く持続性が不可欠。セラミド、ヒアルロン酸、シアバター、ワセリンなどの保湿成分が豊富に含まれた、こっくりとした使用感でいつもよりも唇に長くとどまるタイプがオススメ。







2.荒れを防ぎ、修復を助ける成分選び

夜間は肌のターンオーバーが活発になり、ダメージを修復する「ゴールデンタイム」。たとえば、血行促進、抗酸化作用のあるビタミンEや抗炎症成分のグリチルレチン酸ステアリルなど、寝ている間に修復を促し、サポートしてくれる成分がオススメ。逆に、メントールや強い香料、アルコールなど、刺激となりうる成分は避けるのが賢明。







3．心地よい使用感と密着感

いくら効果が高くても、ベタつきすぎたり、不快な香りや味がしたりすると、気になって安眠の妨げになる可能性が。就寝前に使うものだからこそ、「塗っていて心地よい」と感じられるテクスチャーや、穏やかな香り（もしくは無香料）がベスト。また、唇にピタッと密着し、寝返りなどで枕に擦れても取れにくい、バームなど適度なもったり感や粘度があるものが理想的。







「ギフトでもらって大ハマり」

TAMBURINS THE EGG LIP BALM ROSE WOODY 5g 3,600円／M（エム） 「友人からもらったリップバーム。朝までしっとりとした心地いい保湿感が続きます。かわいい見た目も申し分なく、インテリアの一部としても活躍中」（デザイナー・まゆさん ＠mayusaaaaaaaaan）







「久しぶりにHITしたリップ」

L72-リペアリング リップマスク 15mL 4,490円／Typology Paris 「ヒアルロン酸やセラミド配合のリップマスク。塗ってから眠ると、翌朝の唇がぷるぷるに！ たっぷり塗ったあとラップを重ねて15分放置し、ふきとる使い方もオススメ」（美容師・宗万夏子さん ＠souman_natsuko）







（ギフトにも最適）

【17アイテムの画像】≫「コレがないと不安です」美容を仕事にする人が使う「お守り代わりのリップクリーム」