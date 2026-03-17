１７日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発。前日の米債券高が追い風となったものの、朝方の買いが一巡したあとは伸び悩み下げに転じる場面があった。



１６日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が４営業日ぶりに反落したことで、同日の米市場では過度なインフレ懸念が後退するとともに米長期債相場が５営業日ぶりに反発（金利は低下）。この流れが東京市場に波及し、債券先物は寄り付き直後に１３１円２１銭まで上伸した。ただ、中東情勢の先行き不透明感やインフレ懸念が残っていることから買いは続かず。この日の時間外取引で米長期金利が上昇していることが重荷となり、午前１０時２０分ごろには一時１３０円９８銭まで軟化した。なお、きょうは財務省による２０年債入札が実施される。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比５銭高の１３１円０９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．２７５％に上昇し、その後は、前日に比べて０．００５％高い２．２７０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS