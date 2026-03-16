日本では「Gノーズ」復活、北米では「Z32ルック」に

日産は2026年1月、スポーツカー「フェアレディZ」マイナーチェンジモデルを発表し、夏に発売すると明らかにしました。初代のデザインをほうふつとさせるとして話題になり、正式発売に向けて期待が高まっています。



いっぽう、北米では2025年9月に発表された2026年モデルで、ネオクラシックなデザインを採用したパッケージ「ヘリテージエディション」が新たに設定されています。

どのような特徴を持つのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「Z32風のフェアレディZ」です！ 画像で見る（24枚）

フェアレディZは1969年に誕生。6気筒の高性能エンジンと俊敏な操舵性をもたらす後輪駆動を、流麗なファストバックスタイルのボディに組み合わせ、スタイリッシュなデザインと優れたパフォーマンスを実現しています。

以降50年以上にわたり進化を重ね、国産スポーツカーの象徴的な存在となりました。

北米においても初代の「S30型」から「Z」として販売しており、手頃な価格設定などにより全米でヒットを記録しています。現在も「Z Car（ズィーカー）」という愛称で親しまれています。

現行の7代目（RZ34型）は2021年8月に世界初公開され、日本仕様車は2022年1月に発表されています。

先代（Z34型）の大規模リフレッシュという位置付けながら、フルモデルチェンジに相当するアップデートが実施されました。内外装のデザインから走行性能まで全面的に刷新されています。

内外装デザインでは、S30型や1989年から2000年まで販売された4代目「Z32型」などの要素を取り入れ、歴代モデルをオマージュ。クラシカルな要素に新世代デザインを融合させ、独自のスタイリングを表現しました。

パワーユニットは新開発の3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT」型を搭載し、最大出力405馬力・最大トルク475Nm（北米仕様は400hp・350lb-ft）を発揮します。トランスミッションは6速MTまたは9速ATを組み合わせ、駆動方式は変わらず、後輪駆動です。

今夏の発売を予定する日本仕様車では、S30型以来となる「Gノーズ」風のフロントフェイスの採用や、ハイパフォーマンスモデル「NISMO」に国内向けとしては初設定の6速MT車を用意するなどの仕様変更が実施されます。

いっぽう、北米では2025年9月に最新の2026年モデルが発表されています。2026年モデルのトピックとしては、新色「ボルダーグレー」の設定と、新パッケージ「ヘリテージエディション」が追加された点にあります。

なかでもヘリテージエディションは販売終了から25年を経過したZ32型（北米名：300ZX）を想起させる専用装備を採用しています。

ボディサイドには1980年代から90年代に流行したレトロなフォントでブロンズの「TWIN TURBO」デカールを配置し、テールゲートにはTWIN TURBOロゴ入りの専用カーボンスポイラーを装着しています。

RZ34型が持つクラシカルなデザインと見事に調和し、ノスタルジックなスタイリングを実現します。

リアクォーターの「Z」エンブレム周辺には「HERITAGE EDITION」のグラフィックが施され、特別感を演出しています。

さらにZ32や「スカイラインGT-R」などにも設定されていた「ミッドナイトパープル」のボディカラーを用意しました。

日産北米法人によると、ミッドナイトパープルは「日産高性能車の歴史における最も愛される色合いの1つ」としており、日産が手がけてきた様々なスポーツモデルへの敬意を表現しているといいます。

インテリアには「Z」と「HERITAGE EDITION」の刻印を配した専用キッキングプレートと専用フロアマットを装備し、エクステリア同様に所有する満足感と喜びを提供します。

ヘリテージエディションは上級の「Z パフォーマンス」グレードに2万940ドル（約33万円・2026年3月中旬現在）を追加することで選択可能です。なお、日本国内モデルへの設定はありません。