超高額V賞金でかなえたい夢に“ほっこり”「ガチャガチャを無限に…」 菅楓華が手にした2勝目の大きな価値

超高額V賞金でかなえたい夢に“ほっこり”「ガチャガチャを無限に…」 菅楓華が手にした2勝目の大きな価値