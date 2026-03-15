東京・横浜のテラス＆青空レストランでゆっくり3時間以上の昼飲み5選。絶景バーベキュー、おしゃれホテルまで編集部がおすすめ
◆東京・横浜のテラス＆青空レストランでゆっくり3時間以上の昼飲み5選。絶景バーベキュー、おしゃれホテルまで編集部がおすすめ
画像／SORAMIDOBBQ
春が間近に迫って、外でお酒を楽しみたい人も増えているのでは？ そこで、東京・横浜のテラス＆オープンエアの空間で、昼飲みを楽しめるレストランを編集部がご紹介。
東京湾を望む絶好ロケーションでバーベキューを満喫したり、みなとみらいの爽やかな光景を眺めながらアメリカンBBQを味わったり、思い出に残る最高の昼飲みを体験できるはず。どのプランも3時間飲み放題付きで、時間を気にせずゆったり過ごせるのが嬉しい。
【葛西臨海公園バーベキュー広場】東京湾を望む絶好のロケーションで、手ぶらバーベキュー
自然豊かなロケーションの中で、昼飲みを楽しむのなら、「葛西臨海公園バーベキュー広場」に足を運んでみては？ 葛西臨海公園駅からほど近く、緑豊かな景色と東京湾を眺めながら、バーベキューを満喫することができる。
バーベキューというと準備が大変なイメージだけれど、こちらのプランなら、器材や食器のレンタル、設営や片付けまで、すべてスタッフにおまかせ。「US牛カルビ」をはじめ、「厚切三元豚肩ロース」「ポークスペアリブ」など、ボリュームたっぷり。3時間の飲み放題も付いているから、至福のひとときがかないそう。仲間とわいわい盛り上がりながら、アウトドア気分に満たされる昼飲みを。
お肉たっぷりBBQプラン＋3時間飲み放題
店舗名：葛西臨海公園バーベキュー広場
住所：東京都江戸川区臨海町 葛西臨海公園バーベキュー広場
料金：6,550円（税・サ込）
メニュー
・US牛カルビ
・厚切三元豚肩ロース
・味付きチキン
・あらびきソーセージ
・ポークスペアリブ
・焼き野菜3種
・焼きそば（麺、豚小間、野菜）
飲み放題ドリンクメニュー
生ビール、ハイボール、レモンサワー、グレープフルーツサワー、巨峰サワー、梅サワー、青りんごサワー、白ワイン、赤ワイン、スパークリングワイン、ソフトドリンク（コカ・コーラ、メロンソーダ、オレンジジュース、ウーロン茶、カルピスウォーター、カルピスソーダ、山ぶどうジュース、山ぶどうソーダ）
【SORAMIDO BBQ】ガーデンパーティ気分で楽しむバーベキュー。旬のいちごも味わって
ワンランク上のスタイリッシュな昼飲みバーベキューを楽しみたい人には、葛西臨海公園内のクリスタルビューにオープンした「SORAMIDO BBQ」がぴったり。世界シェア率1位のグリラーを完備し、誰でも手軽にバーベキューを体験できるのが魅力。さらに、心地のいい海風や緑豊かな光景が相まって、思い出に残るひとときに。
そして、3時間飲み放題にプラスして、紅ほっぺを味わうチョコレートフォンデュ付き。ハンバーガー作りを楽しんだり、ジューシーな「豚肩ロースハーブマリネ」や「ジャークチキン」を味わったり、とことんバーベキューを堪能したら、お待ちかねのチョコレートフォンデュを。甘酸っぱい幸せに満たされて、思わず笑顔がこぼれそう。仲のいい友達を誘って、おしゃれな手ぶらバーベキューを開催してみては？
いちごのチョコレートフォンデュ付BBQ＋3時間飲み放題
店舗名：SORAMIDO BBQ
住所：東京都江戸川区臨海町6-2-1 公園中央奥のクリスタルビューB1F＆展望広場
料金：6,200円（税・サ込）
メニュー
【SOUP】自家製オニオンスープ
【Homemade HAMBURGER】ビーフパティー、バンズ、レタス、トマト、ケチャップ＆マスタード
【MEAT】豚肩ロースハーブマリネ、ジャークチキン、ソーセージ
【SEAFOOD】赤海老
【VEGETABLE】季節野菜3種のグリル
【SWEET】イチゴとマシュマロのチョコレートフォンデュ
※仕入れ状況によって変更がある場合がございます
飲み放題メニュー
ハイネケン、コロナビール、シャンディーガフ、ハイボール、ジンジャー・ハイボール、コーク・ハイボール、エナジー・ハイボール、果肉入りレモンサワー、果肉入りパインサワー、ウーロンハイ、ジントニック、モスコミュール、ラムコーク、カシスオレンジ、ラムコーク、カシスウーロン、ピーチウーロン、ピーチツリーソーダ、赤・白ワイン、キティ、カリモーチョ、スプリッツァー、オペレーター、サングリア
【THE WHARF HOUSE 山下公園】みなとみらいの爽やかな景色もアメリカンBBQも堪能して
みなとみらいの絶景を眺めながら、バーベキューを堪能できるスポットも。それが、山下公園の海沿いに佇む「THE WHARF HOUSE 山下公園」。開放感たっぷりのテラスで味わう食事は格別の一言。海風を感じるオープンエアの空間で、港町・横浜ならではの昼飲みを堪能してみては？
アメリカンBBQプランでは、「ビーフペッパーリブフィンガー」「ジャークチキンマリネ」といった豪快でフォトジェニックなグリル料理を味わえ、自分で組み立てるハンバーガーセットも。どれもお酒との相性がいいから、スパークリングワインやコロナビール、ワインといったドリンクが進みそう。お肉に満たされたあとは、食べ放題の「かき氷」を。体験型のバーベキューは盛り上がること間違いなし。
アメリカンBBQプラン＋3時間飲み放題
店舗名：THE WHARF HOUSE 山下公園
住所：神奈川県横浜市中区山下町279 産業貿易センター前
料金：5,900円（税・サ込）
メニュー
【GRILL】ビーフペッパーリブフィンガー、ジャークチキンマリネ、骨付きソーセージ、焼き野菜（オニオン、コーン）
【SIDE DISH】ポップコーン チリガーリックパウダー、フライドポテト、えだまめ、かき氷（食べ放題）
【BURGER SET】ハンバーグ、バンズ、レタス
【SAUSE】BBQソース、シラチャー、コブドレッシング
※写真はイメージです
飲み放題メニュー
スパークリングワイン、ビール（キリン一番搾り 生、コロナビール、グリーンズフリー ノンアルコールビール、シャンディガフ、オレンジビール）、赤・白ワイン、ハイボール・サワー（ハイボール、ジンジャーハイボール、コークハイボール、ウーロンハイ、レモンサワー、グレープフルーツサワー、カルピス酎ハイ）、カクテル（モスコミュール、カシスオレンジ）、ノンアルコールカクテル（バニラジンジャー、ココ・コーラ）、ソフトドリンク、カフェ（日替り）
【TRUNK (KITCHEN)】渋谷のおしゃれなホテルダイニングで、仲間と語らう昼飲みを
渋谷と表参道からほどよい距離に位置する、ブティックホテル、TRUNK(HOTEL) CAT STREET。こちらのメインダイニング「TRUNK (KITCHEN)」は、センスを感じるインテリアやアートが飾られた温もりあふれる空間に。ゆっとりとした席の間隔や気さくなスタッフも魅力的で、都会の喧騒を忘れゆったり過ごせるはず。
仲のいいグループでの飲み会にぴったりなのが、月?木曜限定で、3時間のフリーフローが付いたカジュアルパーティープラン。前菜盛り合わせから始まり、「本日のパスタ」や、ロベールソースでいただく「国産牛モモ肉のグリル」など、サステナブル食材を盛り込んだ全4皿をシェアスタイルで楽しめる。ハートランドやスパークリングワインとともに、お店自慢の料理を味わって。おしゃれなホテルダイニングで、ゆったり語らう昼飲みを。
カジュアルパーティープラン＋3時間飲み放題
店舗名：THE WHARF HOUSE 山下公園
住所：神奈川県横浜市中区山下町279 産業貿易センター前
料金：6,210円
メニュー
【APPETIZERS】前菜盛り合わせ
【PASTA】本日のパスタ
【ENTREE】国産牛モモ肉のグリル ロベールソース
【DESSERTS】テリーヌショコラ
飲み放題メニュー
ビール（ハートランド）、スパークリングワイン、赤・白ワイン、ウィスキー、ソフトドリンク
【347 CAFE ＆ LOUNGE】華やかな料理と豊富なお酒を楽しむ。南仏リゾートを感じるテラスへ
つい自慢したくなるような昼飲みをかなえたい…そんな願いをかなえてくれるのが、渋谷駅から徒歩5分、複合型商業施設cocoti SHIBUYAに位置する「347 CAFE ＆ LOUNGE」。緑に囲まれたガーデンテラスが広がるカフェレストランで、プールサイドを望むフォトジェニックな空間は、南仏のリゾートを思わせるおしゃれな雰囲気。爽やかな風を感じながら、昼飲みを楽しむことができそう。
3時間飲み放題付きの「Saison Course」では、前菜盛り合わせ、季節のポタージュ、肉か魚か選べるメイン、パスタ、ドルチェと、華やかでいて充実度の高いラインナップ。スパークリングワインや生ビール、カクテルなど、40種以上の豊富なドリンクがそろうのも嬉しい。プールを眺めながら、ゆったり優雅な時間を過ごして。
Saison Course＋3時間飲み放題
店舗名：347 CAFE ＆ LOUNGE
住所：東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti3F
料金：6,000円（税・サ込）
※メニューは仕入状況等により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください
メニュー
＜ある日の一例＞
【前菜】3種盛り合わせ
・パテドカンパーニュ
・春キャベツと小エビのマリネ
・ポークリエット など
【スープ】季節食材のスープ
【メイン】豚肩ロースのグリル ナッツと蕗の薹、柑橘のバルサミコソース
【パスタ】桜エビと山東菜のペンネ
【ドルチェ】イチゴのミルクレープ
飲み放題ドリンクメニュー
スパークリングワイン、生ビール、グラスワイン、ハイボール、カクテル約40種、ノンアルカクテル数種、ソフトドリンク
画像／SORAMIDOBBQ
春が間近に迫って、外でお酒を楽しみたい人も増えているのでは？ そこで、東京・横浜のテラス＆オープンエアの空間で、昼飲みを楽しめるレストランを編集部がご紹介。
東京湾を望む絶好ロケーションでバーベキューを満喫したり、みなとみらいの爽やかな光景を眺めながらアメリカンBBQを味わったり、思い出に残る最高の昼飲みを体験できるはず。どのプランも3時間飲み放題付きで、時間を気にせずゆったり過ごせるのが嬉しい。
【葛西臨海公園バーベキュー広場】東京湾を望む絶好のロケーションで、手ぶらバーベキュー
自然豊かなロケーションの中で、昼飲みを楽しむのなら、「葛西臨海公園バーベキュー広場」に足を運んでみては？ 葛西臨海公園駅からほど近く、緑豊かな景色と東京湾を眺めながら、バーベキューを満喫することができる。
バーベキューというと準備が大変なイメージだけれど、こちらのプランなら、器材や食器のレンタル、設営や片付けまで、すべてスタッフにおまかせ。「US牛カルビ」をはじめ、「厚切三元豚肩ロース」「ポークスペアリブ」など、ボリュームたっぷり。3時間の飲み放題も付いているから、至福のひとときがかないそう。仲間とわいわい盛り上がりながら、アウトドア気分に満たされる昼飲みを。
お肉たっぷりBBQプラン＋3時間飲み放題
店舗名：葛西臨海公園バーベキュー広場
住所：東京都江戸川区臨海町 葛西臨海公園バーベキュー広場
料金：6,550円（税・サ込）
メニュー
・US牛カルビ
・厚切三元豚肩ロース
・味付きチキン
・あらびきソーセージ
・ポークスペアリブ
・焼き野菜3種
・焼きそば（麺、豚小間、野菜）
飲み放題ドリンクメニュー
生ビール、ハイボール、レモンサワー、グレープフルーツサワー、巨峰サワー、梅サワー、青りんごサワー、白ワイン、赤ワイン、スパークリングワイン、ソフトドリンク（コカ・コーラ、メロンソーダ、オレンジジュース、ウーロン茶、カルピスウォーター、カルピスソーダ、山ぶどうジュース、山ぶどうソーダ）
【SORAMIDO BBQ】ガーデンパーティ気分で楽しむバーベキュー。旬のいちごも味わって
ワンランク上のスタイリッシュな昼飲みバーベキューを楽しみたい人には、葛西臨海公園内のクリスタルビューにオープンした「SORAMIDO BBQ」がぴったり。世界シェア率1位のグリラーを完備し、誰でも手軽にバーベキューを体験できるのが魅力。さらに、心地のいい海風や緑豊かな光景が相まって、思い出に残るひとときに。
そして、3時間飲み放題にプラスして、紅ほっぺを味わうチョコレートフォンデュ付き。ハンバーガー作りを楽しんだり、ジューシーな「豚肩ロースハーブマリネ」や「ジャークチキン」を味わったり、とことんバーベキューを堪能したら、お待ちかねのチョコレートフォンデュを。甘酸っぱい幸せに満たされて、思わず笑顔がこぼれそう。仲のいい友達を誘って、おしゃれな手ぶらバーベキューを開催してみては？
いちごのチョコレートフォンデュ付BBQ＋3時間飲み放題
店舗名：SORAMIDO BBQ
住所：東京都江戸川区臨海町6-2-1 公園中央奥のクリスタルビューB1F＆展望広場
料金：6,200円（税・サ込）
メニュー
【SOUP】自家製オニオンスープ
【Homemade HAMBURGER】ビーフパティー、バンズ、レタス、トマト、ケチャップ＆マスタード
【MEAT】豚肩ロースハーブマリネ、ジャークチキン、ソーセージ
【SEAFOOD】赤海老
【VEGETABLE】季節野菜3種のグリル
【SWEET】イチゴとマシュマロのチョコレートフォンデュ
※仕入れ状況によって変更がある場合がございます
飲み放題メニュー
ハイネケン、コロナビール、シャンディーガフ、ハイボール、ジンジャー・ハイボール、コーク・ハイボール、エナジー・ハイボール、果肉入りレモンサワー、果肉入りパインサワー、ウーロンハイ、ジントニック、モスコミュール、ラムコーク、カシスオレンジ、ラムコーク、カシスウーロン、ピーチウーロン、ピーチツリーソーダ、赤・白ワイン、キティ、カリモーチョ、スプリッツァー、オペレーター、サングリア
【THE WHARF HOUSE 山下公園】みなとみらいの爽やかな景色もアメリカンBBQも堪能して
みなとみらいの絶景を眺めながら、バーベキューを堪能できるスポットも。それが、山下公園の海沿いに佇む「THE WHARF HOUSE 山下公園」。開放感たっぷりのテラスで味わう食事は格別の一言。海風を感じるオープンエアの空間で、港町・横浜ならではの昼飲みを堪能してみては？
アメリカンBBQプランでは、「ビーフペッパーリブフィンガー」「ジャークチキンマリネ」といった豪快でフォトジェニックなグリル料理を味わえ、自分で組み立てるハンバーガーセットも。どれもお酒との相性がいいから、スパークリングワインやコロナビール、ワインといったドリンクが進みそう。お肉に満たされたあとは、食べ放題の「かき氷」を。体験型のバーベキューは盛り上がること間違いなし。
アメリカンBBQプラン＋3時間飲み放題
店舗名：THE WHARF HOUSE 山下公園
住所：神奈川県横浜市中区山下町279 産業貿易センター前
料金：5,900円（税・サ込）
メニュー
【GRILL】ビーフペッパーリブフィンガー、ジャークチキンマリネ、骨付きソーセージ、焼き野菜（オニオン、コーン）
【SIDE DISH】ポップコーン チリガーリックパウダー、フライドポテト、えだまめ、かき氷（食べ放題）
【BURGER SET】ハンバーグ、バンズ、レタス
【SAUSE】BBQソース、シラチャー、コブドレッシング
※写真はイメージです
飲み放題メニュー
スパークリングワイン、ビール（キリン一番搾り 生、コロナビール、グリーンズフリー ノンアルコールビール、シャンディガフ、オレンジビール）、赤・白ワイン、ハイボール・サワー（ハイボール、ジンジャーハイボール、コークハイボール、ウーロンハイ、レモンサワー、グレープフルーツサワー、カルピス酎ハイ）、カクテル（モスコミュール、カシスオレンジ）、ノンアルコールカクテル（バニラジンジャー、ココ・コーラ）、ソフトドリンク、カフェ（日替り）
【TRUNK (KITCHEN)】渋谷のおしゃれなホテルダイニングで、仲間と語らう昼飲みを
渋谷と表参道からほどよい距離に位置する、ブティックホテル、TRUNK(HOTEL) CAT STREET。こちらのメインダイニング「TRUNK (KITCHEN)」は、センスを感じるインテリアやアートが飾られた温もりあふれる空間に。ゆっとりとした席の間隔や気さくなスタッフも魅力的で、都会の喧騒を忘れゆったり過ごせるはず。
仲のいいグループでの飲み会にぴったりなのが、月?木曜限定で、3時間のフリーフローが付いたカジュアルパーティープラン。前菜盛り合わせから始まり、「本日のパスタ」や、ロベールソースでいただく「国産牛モモ肉のグリル」など、サステナブル食材を盛り込んだ全4皿をシェアスタイルで楽しめる。ハートランドやスパークリングワインとともに、お店自慢の料理を味わって。おしゃれなホテルダイニングで、ゆったり語らう昼飲みを。
カジュアルパーティープラン＋3時間飲み放題
店舗名：THE WHARF HOUSE 山下公園
住所：神奈川県横浜市中区山下町279 産業貿易センター前
料金：6,210円
メニュー
【APPETIZERS】前菜盛り合わせ
【PASTA】本日のパスタ
【ENTREE】国産牛モモ肉のグリル ロベールソース
【DESSERTS】テリーヌショコラ
飲み放題メニュー
ビール（ハートランド）、スパークリングワイン、赤・白ワイン、ウィスキー、ソフトドリンク
【347 CAFE ＆ LOUNGE】華やかな料理と豊富なお酒を楽しむ。南仏リゾートを感じるテラスへ
つい自慢したくなるような昼飲みをかなえたい…そんな願いをかなえてくれるのが、渋谷駅から徒歩5分、複合型商業施設cocoti SHIBUYAに位置する「347 CAFE ＆ LOUNGE」。緑に囲まれたガーデンテラスが広がるカフェレストランで、プールサイドを望むフォトジェニックな空間は、南仏のリゾートを思わせるおしゃれな雰囲気。爽やかな風を感じながら、昼飲みを楽しむことができそう。
3時間飲み放題付きの「Saison Course」では、前菜盛り合わせ、季節のポタージュ、肉か魚か選べるメイン、パスタ、ドルチェと、華やかでいて充実度の高いラインナップ。スパークリングワインや生ビール、カクテルなど、40種以上の豊富なドリンクがそろうのも嬉しい。プールを眺めながら、ゆったり優雅な時間を過ごして。
Saison Course＋3時間飲み放題
店舗名：347 CAFE ＆ LOUNGE
住所：東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti3F
料金：6,000円（税・サ込）
※メニューは仕入状況等により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください
メニュー
＜ある日の一例＞
【前菜】3種盛り合わせ
・パテドカンパーニュ
・春キャベツと小エビのマリネ
・ポークリエット など
【スープ】季節食材のスープ
【メイン】豚肩ロースのグリル ナッツと蕗の薹、柑橘のバルサミコソース
【パスタ】桜エビと山東菜のペンネ
【ドルチェ】イチゴのミルクレープ
飲み放題ドリンクメニュー
スパークリングワイン、生ビール、グラスワイン、ハイボール、カクテル約40種、ノンアルカクテル数種、ソフトドリンク