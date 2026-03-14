好き＆行ってみたい「埼玉県の道の駅」ランキング！ 「いちごの里 よしみ」より人気の1位は？【2026年調査】
安全で快適に道路を利用するために作られた「道の駅」は、休憩だけでなくグルメやレジャーも楽しめる施設として、全国的に人気です。
そこで、All About ニュース編集部では、2026年2月26日に全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施。今回の記事では、「埼玉県の道の駅」を対象としたランキングを紹介します。
埼玉県には、多くの道の駅がありさまざまなサービスを提供中です。それでは、「好き＆行ってみたい埼玉県の道の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【9位までの全ランキング結果を見る】
施設では、埼玉県内で第1位の生産量を誇る吉見町のいちごを使用した、「いちごかりん糖」「いちご生どら焼」「苺かまぼこ」などを販売。また、「いちごソフトクリーム」「スペシャルサンデー」など、いちごを使用したスイーツも好評。いちごが大好きな人には外せない道の駅です。
▼回答者コメント
「地元の新鮮ないちごやいちごスイーツを存分に楽しめるほか、季節ごとのフルーツ狩りや農産物の直売所も充実している」（50代男性／青森県）
「いちごが好きなので、食べたり、買い物をしたいです」（50代女性／新潟県）
「子どもが苺好きなので喜びそうだから」（40代女性／兵庫県）
豊かな自然の中にあり、関東屈指の強塩化物温泉が自慢の天然温泉日帰り入浴施設「遊湯館」が人気です。
お食事処では、秩父名物の「豚みそ丼」や「ホルモン焼き定食」を提供し、売店では秩父ならではのお土産も用意。自然、文化、食、温泉を楽しめる道の駅として愛されています。
▼回答者コメント
「山深いロケーションが魅力で、奥秩父の自然に囲まれ秘境感も楽しめます」（20代男性／福井県）
「温泉に入れる道の駅も魅力的だと思った」（30代女性／神奈川県）
「秩父観光の帰りにお風呂に入りにいきたいから」（30代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部では、2026年2月26日に全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施。今回の記事では、「埼玉県の道の駅」を対象としたランキングを紹介します。
埼玉県には、多くの道の駅がありさまざまなサービスを提供中です。それでは、「好き＆行ってみたい埼玉県の道の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：いちごの里 よしみ（吉見町）／28票2位は「いちごの里 よしみ」でした。比企郡吉見町にある道の駅で、いちごのお城をモチーフにした遊具がある施設として知られています。
施設では、埼玉県内で第1位の生産量を誇る吉見町のいちごを使用した、「いちごかりん糖」「いちご生どら焼」「苺かまぼこ」などを販売。また、「いちごソフトクリーム」「スペシャルサンデー」など、いちごを使用したスイーツも好評。いちごが大好きな人には外せない道の駅です。
▼回答者コメント
「地元の新鮮ないちごやいちごスイーツを存分に楽しめるほか、季節ごとのフルーツ狩りや農産物の直売所も充実している」（50代男性／青森県）
「いちごが好きなので、食べたり、買い物をしたいです」（50代女性／新潟県）
「子どもが苺好きなので喜びそうだから」（40代女性／兵庫県）
1位：大滝温泉（秩父市）／35票1位は「大滝温泉」でした。秩父市にある道の駅で、山梨県からの入口となる日本のＶ字渓谷がみられる大滝地区で運営しています。
豊かな自然の中にあり、関東屈指の強塩化物温泉が自慢の天然温泉日帰り入浴施設「遊湯館」が人気です。
お食事処では、秩父名物の「豚みそ丼」や「ホルモン焼き定食」を提供し、売店では秩父ならではのお土産も用意。自然、文化、食、温泉を楽しめる道の駅として愛されています。
▼回答者コメント
「山深いロケーションが魅力で、奥秩父の自然に囲まれ秘境感も楽しめます」（20代男性／福井県）
「温泉に入れる道の駅も魅力的だと思った」（30代女性／神奈川県）
「秩父観光の帰りにお風呂に入りにいきたいから」（30代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:ゆるま 小林)