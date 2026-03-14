YOUが「これはモテる」と思った恋リア出演者の行動 大胆宣言→力強いハグ→情熱的なキス、さらに…
元AKB48の女性をめぐる三角関係の中で、俳優の男性が見せた大胆なアプローチにスタジオも騒然。思いをストレートに伝え、ハグやキスで距離を縮める姿に、YOUは「これはモテるわぁ」と感心した。
『ラブパワーキングダム2』場面カット
○「これはモテるわぁ」
11日に配信されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第5話では、次回の「3rdモテVOTE」について「投票できるのは3票から2票になる」「男女2人ずつ計4人が脱落する」というルールが発表され、DAY5を迎えたメンバーたちは絶景のゴゾ島へショートトリップに出かけた。
その後、「女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かう」というミッションが発動。次の「3rdモテVOTE」まで、これが最後の2ショットチャンスだということも知らされる。
元AKB48でモデル兼女優・まりやの元へ一番に現れたのは、これまで距離を縮めてきた格闘家・たいじゅ。
「俺はまりやを誘いたかった」「ゆっくり2人で過ごしたい」とストレートに思いを伝え、いい雰囲気になる2人だが、そこへ俳優・ゆうとが「僕もデートさせてもらっていいですか？」と堂々と乱入する。
これまでショーダンサー・るみと甘い時間を過ごしていたゆうとだが、心変わりを決意してまりやの元へ。たいじゅが動揺を隠せないなか、まりやとの洞窟デートへ向かったゆうとは、「今日から本命としていかせてもらう」「グイグイいっちゃうかも」と大胆宣言。「ギューしていい?」とまりやを力強くハグした直後、情熱的なキスを交わす。
さらに“おかわりキス”を連発するゆうとの大人の色気に、スタジオのYOUは「これはモテるわぁ」と述べ、せいや(霜降り明星)も「ゆうと、余裕あんねんな」とコメントした。
のちの個別インタビューで、ゆうとは「たいじゅ君と闘おうと思いました」「男としての強さは絶対敵わないけど、恋愛としてはボコボコにしようかな」と、世界チャンピオンを相手にライバル心を剥き出しに。まりやをめぐるバチバチの三角関係に、せいやは「ゆうと強いですね」と今後の展開に期待を寄せた。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム2』場面カット
○「これはモテるわぁ」
11日に配信されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第5話では、次回の「3rdモテVOTE」について「投票できるのは3票から2票になる」「男女2人ずつ計4人が脱落する」というルールが発表され、DAY5を迎えたメンバーたちは絶景のゴゾ島へショートトリップに出かけた。
元AKB48でモデル兼女優・まりやの元へ一番に現れたのは、これまで距離を縮めてきた格闘家・たいじゅ。
「俺はまりやを誘いたかった」「ゆっくり2人で過ごしたい」とストレートに思いを伝え、いい雰囲気になる2人だが、そこへ俳優・ゆうとが「僕もデートさせてもらっていいですか？」と堂々と乱入する。
これまでショーダンサー・るみと甘い時間を過ごしていたゆうとだが、心変わりを決意してまりやの元へ。たいじゅが動揺を隠せないなか、まりやとの洞窟デートへ向かったゆうとは、「今日から本命としていかせてもらう」「グイグイいっちゃうかも」と大胆宣言。「ギューしていい?」とまりやを力強くハグした直後、情熱的なキスを交わす。
さらに“おかわりキス”を連発するゆうとの大人の色気に、スタジオのYOUは「これはモテるわぁ」と述べ、せいや(霜降り明星)も「ゆうと、余裕あんねんな」とコメントした。
のちの個別インタビューで、ゆうとは「たいじゅ君と闘おうと思いました」「男としての強さは絶対敵わないけど、恋愛としてはボコボコにしようかな」と、世界チャンピオンを相手にライバル心を剥き出しに。まりやをめぐるバチバチの三角関係に、せいやは「ゆうと強いですね」と今後の展開に期待を寄せた。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。