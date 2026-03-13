「廃番になると困る」メイクのプロが「使い続けている」名品コスメ







メイクのプロが長年使い続けている「とくにいい」コスメ



毎日のように新作が発売されるコスメ。移り変わりが早いだけに、気がついたらお気に入りのものが廃番になっていたということも。「これだけは手放せない」「ないと困る」と感じる優秀コスメを、美容通たちにリサーチ！







アイシャドウなら？



こなれた「血色感」が欲しいときに



アニヴェン アイシャドウ reddish 1,430円／レザボア 「少量でしっかり発色するけど、肌なじみがよく、やりすぎ感のない赤みが絶妙。新色に目移りしがちなのに、珍しくリピートした1品。上まぶた中央にのせると雰囲気がある顔に仕上がる」（MAKOさん・ヘアサロンKATE Mirrorディレクター）







リップは？



「10年以上リピートしている」代えのきかない1本

リップスティック（マット） トープ 3,520円／M·A·C(メイクアップ アート コスメティックス) 「ブラウン系のリップの中でずっと愛用している逸品。暗すぎず赤すぎない絶妙なブラウンでどんなメイクにも合うという万能さが好き」(植木佑里加さん・ヘアメイク)







隠すのが上手いコンシーラーは？



「数多くのプロたちが認める」安定感

パーフェクト コンシーラー コンパクト 4,950円／アディクション ビューティ 「ヘアメイクなら一度は試したことがあるのでは？ というくらいド定番ですが、やっぱり桁違いのよさ。3色のバランス、かたすぎず、やわらかすぎず、ほどよいカバー力。新作も試しますが、やっぱりコレはすべてがちょうどいい」（長澤葵さん・ヘアメイク）







（33人の美容のプロに聞いた）

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