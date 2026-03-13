BE:FIRST、HANA、INIら出演『D.U.N.K.』Huluにて独占疑似ライブ配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月13日・14日・15日にKアリーナ横浜で開催されるライブイベント『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』が、4月11日・25日・5月9日にHuluで独占疑似ライブ配信されることが決定した。

■所属事務所やレーベル、国境を超えてアーティストが集結

2023年に始動した『D.U.N.K.‐DANCE UNIVERSE NEVER KILLED‐』。「幾多のダンス＆ボーカルグループが垣根を越えて、日本から世界に発信」をテーマにしたプロジェクトで、この志に共鳴する豪華アーティストたちが参加している。『D.U.N.K. Showcase』第4章となる2026年は、初の連続3DAYS開催となる。

DAY1には『D.U.N.K.』初参戦のINIをはじめ、s**t kingz、SKY-HI、DA PUMP、HANAが登場。また、海外からはフィリピンの国民的バンドであるCUP OF JOE、2025年に韓国のBIGHIT MUSICからデビューしたCORTIS、そしてダンスコラボレーションアーティストとして神山智洋（WEST.）などが出演。オープニングアクトをCIRRAが務めた。

DAY2には、DAY1から引き続きINIが出演する他、Ayumu Imazu、ShowMinorSavage、SKY‐HI、D.U.N.K.×D.LEAGUE 選抜、ONE N’ ONLYらに加え、『D.U.N.K. Showcase』3回目の出演の超特急、MAZZELが登場。この日の海外勢はタイからBUS because of you i shine、フィリピンからはBGYOという2組のボーイズグループも参戦する。オープニングアクトはLDH SCREAMが務める。

そしてDAY3には、5月に初のスタジアム公演を控えるBE:FIRSTを筆頭に、.ENDRECHERI.、SKY‐HI、Da‐iCE、オーディション番組『THE LAST PIECE』から誕生したSTARGLOWに加え、P‐POPを世界水準へ押し上げたパイオニア、 フィリピンのボーイズグループSB19らが、この日限りのパフォーマンスを披露していく。オープニングアクトとしてBMSG TRAINEEも登場する。

所属事務所やレーベルはもちろんのこと、国境の垣根すらも越えて豪華な面々がイベントを彩っていく『D.U.N.K. Showcase in K‐Arena Yokohama 2026』。現在の日本の音楽シーンを担い、牽引するアーティストたちの競演、そして超絶パフォーマンスに大興奮すること間違いなしの3日間となる。なお、疑似ライブ配信終了後は、見逃し配信も実施される。

メイン写真：DAY1出演アーティスト

■配信情報

『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』

DAY1＜03/13（金）公演＞

疑似ライブ配信日時：04/11（土）18:00開演

DAY2＜03/14（土）公演＞

疑似ライブ配信日時：04/25（土）18:00開演

DAY3＜03/15（日）公演＞

疑似ライブ配信日時：05/09（土）18:00開演

