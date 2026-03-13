「悩まないようにしています」45歳女性、年収200万円。約20年の一人暮らしから実家に戻った理由とは？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、京都府舞鶴市在住・45歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：サービス業
在住：京都府舞鶴市
家族構成：親1人、自分、姉妹
世帯年収：親200万円、自分200万円、姉妹200万円
実家の間取り：一軒家5LDK
交際費：なし
毎月のお小遣い：4万円位
毎月の貯金額：3万円位
貯金総額：300万円位
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「ないです」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「やはり自分一人で住んでいる時とは違い、親の事を第一に考える為に実家暮らしを始めたので自分の時間がなかなか取りにくいなと感じました。家族と住んでいても意見のぶつかり合いはある為喧嘩になると悲しいのでできるだけそうならないよう工夫することに苦労しました」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「お金に関する悩みはお金はある方が良いとは思いますが、今あるものに満足し家族と楽しく生活できる事が1番だと考えているので両親に感謝し悩まないようにしています」と明かしてくれました。
親を心配し、さまざまな面で支えるために実家暮らしを選んだ回答者。自分の時間が取りにくく意見がぶつかることもあるものの、けんかにならないよう努め、家族と楽しく暮らすことを大切にしている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、京都府舞鶴市在住・45歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：45歳女性
職業：サービス業
在住：京都府舞鶴市
家族構成：親1人、自分、姉妹
世帯年収：親200万円、自分200万円、姉妹200万円
実家の間取り：一軒家5LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：なし
毎月のお小遣い：4万円位
毎月の貯金額：3万円位
貯金総額：300万円位
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「ないです」と話しました。
「もともと都会にでて20年程暮らしていたが」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「親が高齢になってきて父親も病気がちになった為実家に戻りサポートしました」と説明。さらに「もともと都会にでて20年程暮らしていたがやはり実家の親の事が心配になりいろんな面で援助する為に戻ったので、実家の生活費を援助する実家暮らしをしてきました」と話してくれました。
「今あるものに満足し家族と楽しく生活できる事が1番」親1人、姉妹と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「やはり自分一人で住んでいる時とは違い、親の事を第一に考える為に実家暮らしを始めたので自分の時間がなかなか取りにくいなと感じました。家族と住んでいても意見のぶつかり合いはある為喧嘩になると悲しいのでできるだけそうならないよう工夫することに苦労しました」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「お金に関する悩みはお金はある方が良いとは思いますが、今あるものに満足し家族と楽しく生活できる事が1番だと考えているので両親に感謝し悩まないようにしています」と明かしてくれました。
親を心配し、さまざまな面で支えるために実家暮らしを選んだ回答者。自分の時間が取りにくく意見がぶつかることもあるものの、けんかにならないよう努め、家族と楽しく暮らすことを大切にしている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)