1mの充電ケーブルにUSBハブ機能を一体化 充電しながらUSB Type-C/Aポートを増設
サンワサプライ株式会社は、USBハブ機能を備えた充電ケーブルを3月12日（木）に発売した。直販価格は2,380円。
USB Type-C充電ケーブルに、USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを搭載したハブが一体化した2in1アイテム。最大100W入力・最大95W出力に対応しており、ノートPCを充電しながら、デジタルカメラやメモリーカードリーダーなどをPCに接続して使用できる。
USB 3.2 Gen 1（最大5Gbps）でのデータ転送をサポート。
ハブに接続した機器の重さによってPC側のコネクタが曲がるのを防ぐ「コネクタ保護パーツ」も備える。
最新の転送速度というわけではないものの、別途USBハブを持ち歩く必要がなくなるため、カメラバッグの荷物を少しでも減らしたいユーザーにとって重宝しそうだ。型番：400-HUBC52BK（ブラック）、400-HUBC52S（シルバー） PC接続端子：USB Type-C 対応規格：USB 3.2 Gen 1（5Gbps） USB PD最大入力：100W USB PD最大出力：約95W USBポート：USB Type-C、USB Type-A 電源供給方式：バスパワー/セルフパワー（電源接続時） ケーブル長：約1m 外形寸法：約2×7.5×1cm 重量：約45g 直販価格：2,380円