サンワサプライ株式会社は、USBハブ機能を備えた充電ケーブルを3月12日（木）に発売した。直販価格は2,380円。

USB Type-C充電ケーブルに、USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを搭載したハブが一体化した2in1アイテム。最大100W入力・最大95W出力に対応しており、ノートPCを充電しながら、デジタルカメラやメモリーカードリーダーなどをPCに接続して使用できる。

USB 3.2 Gen 1（最大5Gbps）でのデータ転送をサポート。

ハブに接続した機器の重さによってPC側のコネクタが曲がるのを防ぐ「コネクタ保護パーツ」も備える。

最新の転送速度というわけではないものの、別途USBハブを持ち歩く必要がなくなるため、カメラバッグの荷物を少しでも減らしたいユーザーにとって重宝しそうだ。

型番：400- HUB C52BK（ブラック）、400- HUB C52S（シルバー） PC接続端子： USB Type-C 対応規格： USB 3.2 Gen 1（ 5G bps） USB PD最大入力：100W USB PD最大出力：約95W USB ポート： USB Type-C、 USB Type-A 電源供給方式：バスパワー/セルフパワー（電源接続時） ケーブル長：約1m 外形寸法：約2×7.5×1cm 重量：約45g 直販価格：2,380円