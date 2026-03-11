第1子出産のトリンドル玲奈、“金髪”×ミニスカで雰囲気一変「新鮮なビジュアル」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】モデルで女優のトリンドル玲奈が3月10日、自身のInstagramを更新。映画「ミステリーアリーナ」のオフショットを披露し、注目を集めている。
【写真】第1子出産の34歳モデル「新鮮なビジュアル」話題の金髪ミニスカ姿
トリンドルは自身が出演する映画「ミステリーアリーナ」について「5月22日全国公開です」とつづり、撮影現場とみられる屋外での写真や動画を複数枚投稿。普段の落ち着いたカラーのショートヘアーから一転、金髪のボブヘアに近未来的なデザインのミニ丈ワンピース姿で髪を触りながらカメラに目線を送る立ち姿を披露している。
この投稿には「金髪も似合う」「役の雰囲気すごい」「映画楽しみ」「可愛い」「新鮮なビジュアル」「お人形さんみたい」「金髪ママかっこいい」などの反響が寄せられている。
トリンドルは、2024年に俳優の山本直寛と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて妊娠を報告し、同年2月22日に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子出産の34歳モデル「新鮮なビジュアル」話題の金髪ミニスカ姿
◆トリンドル玲奈、金髪ビジュアル披露
トリンドルは自身が出演する映画「ミステリーアリーナ」について「5月22日全国公開です」とつづり、撮影現場とみられる屋外での写真や動画を複数枚投稿。普段の落ち着いたカラーのショートヘアーから一転、金髪のボブヘアに近未来的なデザインのミニ丈ワンピース姿で髪を触りながらカメラに目線を送る立ち姿を披露している。
◆トリンドル玲奈の投稿に反響
この投稿には「金髪も似合う」「役の雰囲気すごい」「映画楽しみ」「可愛い」「新鮮なビジュアル」「お人形さんみたい」「金髪ママかっこいい」などの反響が寄せられている。
トリンドルは、2024年に俳優の山本直寛と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて妊娠を報告し、同年2月22日に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】