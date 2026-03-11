テレビ朝日「クロナダル」が１０日に放送され、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、安田大サーカス・クロちゃんが出演した。

この日の放送は、ウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがゲスト。井口は２０２２年、久保田は２０１７年の「Ｍ−１」王者。「キングオブコント２０１５」を制したナダルとの共演で３人の大型賞レース王者が顔をそろえた。

ナダルは「僕、４個レギュラー終わるんですよ…」と近況報告。「話違うでしょ？僕だけ。ちょっと、申し訳ない…。僕、重い…」と明かした。井口も「え？あんま（前例の）ない感じの…」と口ごもった。

ナダルは「いや、だから、何か。自分で発信して、やってみたいなと思いました。やっぱり、けっこう自分的には合わせてやってきたと思います。テレビに。でも合わせてもやっぱ無理なときは無理じゃないですか。結局、そういう感じやと、やっぱり自分で何かできることやっていかなな…とは思っています」とガチトーン。３人から「それは何を？」と聞かれると、ナダルは「具体的には出てこないですけど…」と答えて笑わせた。

クロちゃんは「けど、新しいことっていうかさ。豊洲ピットで１３００（人）キャパの所でイベントやるんでしょ？」と聞くと、ナダルは「４枚しか売れてない…」と苦笑。番組スーパーで「※収録時の販売数です」と注釈が入ったが、久保田は「俺のお母さんがライブした方が集まる…」と突っ込んで笑わせた。井口は「消えるの？今年で…。４つ終わるショックからか、いつもの元気もないというか…」と心配した。

話題は今後のビジョンに移り、クロちゃんが「俺は、だって（３人のように賞レースで）チャンピオンになってないからね。だから体張っていこうかなと思ってるよね。変わらず。ＳＮＳとか、そういうのも、新しいものとか全部、一応見ることにして。浦島太郎にだけにはならないように。いつのまにか、今の時代についていけない感じになっちゃうとダメかなと思うから」などと話した。

井口は「いや、ちょっと正直、今のを聞いて。クロちゃんの方が、ちゃんとしたビジョンがあるというか。ちゃんと考えてて。やっぱりナダルが圧倒的に何も考えてない」と指摘した。

ナダルはうなだれたまま「ホンマ、どうしたらいいか。ちょっと相談したいです…。僕も、だから、ちょっと。もう、ホンマ分からへんけど…」と率直に困惑を明かした。

つづけて、ナダルは「体張るのも全然やります。とにかくもう、なりふり構ってられへんので。ずっと今まで避けてきたこととか。ホンマにやっていかな、あかんなと思ってます。激辛とかも、もうギャラ次第で断ってましたし。全部、なんで俺がやらなあかんねん…って傲慢な部分もあったんで」と振り返っていた。