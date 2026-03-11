今年のフェラーリは違う？　開幕戦で示した新車の“戦闘力”　メルセデスに及ばずも手応え十分

(C)Getty Images

2026年のF1開幕戦、オーストラリアGPはメルセデスのジョージ・ラッセルがポール・トゥ・ウィンを飾り、キミ・アントネッリが2位に続いた。レース中盤以降、3位以下を大きく引き離した両マシンが見事に1-2フィニッシュを達成している。そして、前評判通りの強さをみせたメルセデス勢とスタート直後から激しく渡りあったのがフェラーリだ。シャルル・ルクレールが3位、ルイス・ハミルトンは4位で開幕戦を終えている。

【動画】2026年のF1がスタート！ 開幕戦レース開始直後のアロンソのオンボードカメラ映像を見る

予選4番のルクレールは、スタートでメルセデスをかわし一気に先頭に躍り出ると、序盤でトップ争いを演じ続けた。7番手スタートのハミルトンも上位につけるなど、跳ね馬2台も好調だったプレシーズンテストの勢いそのままに周回を重ねていった。

11週目のバーチャルセーフティカーが入ったタイミングで、メルセデスがピットでのタイヤ交換を行い、一方でフェラーリは2台がステイアウトを選択。この判断が勝負の大きな分かれ目となり、30周目を前にフェラーリはメルセデスに首位の座を明け渡すと、以降はルクレール、ハミルトンにより3、4位の隊列が組まれ、そのままの順位でフィニッシュしている。

結果的に、フェラーリはピット戦略がメルセデスとの差を生みトップ争いから後退した。しかし、レース前半では互角のバトルを繰り広げたこともあり、開幕戦におけるフェラーリ2台の戦闘力は上々の評価となっている。