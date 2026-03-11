今年のフェラーリは違う？ 開幕戦で示した新車の“戦闘力” メルセデスに及ばずも手応え十分
2026年のF1開幕戦、オーストラリアGPはメルセデスのジョージ・ラッセルがポール・トゥ・ウィンを飾り、キミ・アントネッリが2位に続いた。レース中盤以降、3位以下を大きく引き離した両マシンが見事に1-2フィニッシュを達成している。そして、前評判通りの強さをみせたメルセデス勢とスタート直後から激しく渡りあったのがフェラーリだ。シャルル・ルクレールが3位、ルイス・ハミルトンは4位で開幕戦を終えている。
予選4番のルクレールは、スタートでメルセデスをかわし一気に先頭に躍り出ると、序盤でトップ争いを演じ続けた。7番手スタートのハミルトンも上位につけるなど、跳ね馬2台も好調だったプレシーズンテストの勢いそのままに周回を重ねていった。
11週目のバーチャルセーフティカーが入ったタイミングで、メルセデスがピットでのタイヤ交換を行い、一方でフェラーリは2台がステイアウトを選択。この判断が勝負の大きな分かれ目となり、30周目を前にフェラーリはメルセデスに首位の座を明け渡すと、以降はルクレール、ハミルトンにより3、4位の隊列が組まれ、そのままの順位でフィニッシュしている。
結果的に、フェラーリはピット戦略がメルセデスとの差を生みトップ争いから後退した。しかし、レース前半では互角のバトルを繰り広げたこともあり、開幕戦におけるフェラーリ2台の戦闘力は上々の評価となっている。
イタリアメディア『OAsport』がオーストラリアGPを振り返り、「レースの半分の間は先頭がフェラーリの赤に染まっていた」と評しており、「メルセデスが優勢なのは間違いない。だが、その差は決して天文学的なものではない。フェラーリは、シルバーアローに対し最も手強いライバルであることを示した」などと綴っている。
1-2フィニッシュのメルセデスとの差を認めつつも同メディアは、ニューマシンの出来もポジティブにとらえ、「SF-26はまずまずの仕上がりを見せた。潜在力を示しており、扱い辛かったSF-25よりも、はるかに優れており調整の余地があるマシンに見える」などと指摘する。
さらに、両ドライバーも称えており、「ルクレールは本来のパフォーマンスを発揮すれば、マシンを限界まで引き出す走りができる」と見込んでおり、ハミルトンに対しても、「オーストラリアGPに臨む姿勢に、再び活力が戻っていた」と説いている。その上で同メディアは、今回の内容やリザルトを踏まえ、「（シーズンの）スタートとしては悪くなかった」と総括している。
最後はメルセデスに引き離されたとはいえ、上々の滑り出しを見せたフェラーリ。大きな希望を感じさせる新シーズンの幕開けとなった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]