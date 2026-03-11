¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤¬½éÆü¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¡Ä»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤ËÂçÀèÇÚ¤¬à³åá¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×
¡¡ÂçÀèÇÚ¤¬à³åá¤À¡£ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê£³ÆüÌÜ¡Ê£±£°Æü¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâÆ£¥ÎÀî¡Ê£²£±¡á°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤Ë¶þ¤·¤Æ£³Ï¢ÇÔ¡£½é´é¤ÎÁê¼ê¤Ë¥Î¥ÉÎØ¤ÇÆÍ¤µ¯¤³¤µ¤ì¡¢¶¯°ú¤ËÁ°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ò°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£²£¹Ëºß°Ì£µ¾ì½ê¤Ç£±£±¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±ÇÛµë¡£½éÆü¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¤·¤¿²£¹Ë¤Ï£²£°£±£¹Ç¯½é¾ì½ê¤Îµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ê¸½Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ë°ÊÍè¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥Ä¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¡ÊÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ï¡ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ð¾ìÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½øÈ×¤ËÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤ÆµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£¤³¤ì°Ê¾åÉé¤±¤ì¤Ð¡¢µÙ¾ì¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï½éÆü¡¢°ú¤¯°ÊÊ¤¬½Ð¤Æ¹õÀ±È¯¿Ê¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤È½Õ¾ì½ê¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¡Ê£¶£³¡á¸µ²£¹ËÂçÇµ¹ñ¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£¤ª¤Þ¤¨¤«¤é¡ÊÄï»Ò¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ë¡Ë¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤è¡£¤¢¤ó¤ÊÁêËÐ¤¸¤ã¥À¥á¤À¤½¡£¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£Æ±Ìç¤Î½ÅÄÃ¤ÇÀèÇÚ²£¹Ë¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤¬Éé¤±¤¿¤é¡¢Á´¾¡¤¹¤ëÎÏ»Î¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤ÎÎ¤¤Ë´üÂÔ¡£º®ÀïÌÏÍÍ¤¬Â³¤¯ËëÆâ¤Î¸½¾õ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢Á´¾¡Í¥¾¡¤¬²ÄÇ½¤ÊÎÏ»Î¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¸åÇÚ²£¹Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂç¥¹¥é¥ó¥×¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¸½ÌòºÇÂ¿¤ÎÍ¥¾¡£µ²ó¤ò¸Ø¤ëàºÇ¶¯ÎÏ»Îá¤¬¡¢ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£