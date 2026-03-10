この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ただそれだけを進んで来てる」82歳元調理師の人生哲学と、64歳女性が抱く「やっていけるのかな」という不安

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】不満というより不安…飲食店82歳と学童保育64歳の年金インタビュー」を公開した。街頭インタビューを通じて、元飲食店経営の82歳男性と、学童保育で働く64歳女性の年金事情や老後への思いが語られ、「不満というよりも『やっていけるのかな』」といったリアルな本音が明かされた。



動画前半では、18歳から調理師として働き、長年自身の飲食店を営んできた82歳男性が登場。国民年金をほぼ満額納めてきたという男性だが、現在の受給額について問われると「妻が管理してるからいくらか分からん」と苦笑いを見せた。長年の商売生活を振り返り、お金に苦労した経験は「あんまり無い」と語った。さらに、国に対する不満や要望を聞かれても「別に無い」と淡々と答え、ただ自身の選んだ道を「進んで来てるだけで、他の事はあまり考えたことが無い」という実直な人生哲学を覗かせた。



中盤からは、学童保育のパートとして働く64歳女性が登場。現在は夫の扶養に入り「第3号被保険者」として生活している彼女は、元気であれば「70歳くらいまで働きたい」と、年金の繰り下げ受給を視野に入れていることを明かした。しかし、年金制度に対しては「不満というよりも『やっていけるのかな』」と、真剣な表情で将来への不安を吐露。国民年金でやりくりする90歳の母親の姿を見て「いっぱいいっぱいかなと感じる」と語り、「もう少しゆとりがあれば良いのにな」と本音を漏らした。



動画の終盤では、インタビュアーが「第3号被保険者」制度の現状や、共働き世帯との間で生じる不公平感について解説を加え、現代の年金制度が抱える課題を浮き彫りにした。それぞれの人生背景から生じる、年金への異なる価値観やリアルな生活感が伝わる内容となっている。