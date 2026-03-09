【バーミヤンの最新クーポン】アルコール半額＆おつまみ110円引き！「春のバミ飲み感謝祭」は3月18日まで。
すかいらーくグループの中華レストラン「バーミヤン」では、2026年3月6日から18日まで「春のバミ飲み感謝祭！」が開催されています。
すかいらーくアプリで配信中のクーポンを使うと、アルコール4品とおつまみ10品がお得に楽しめます。
生ビール、ハイボールが半額！
アルコール（お酒）4品は"半額"になります。
＜対象商品＞
●キリン一番搾り 生ビールジョッキ
549円→274円
●ハイボール
329円→164円
●「100日発酵」紹興酒5年熟成（グラス）
219円→109円
●黒ッキリボール
274円→136円
お酒といっしょに、おつまみもお得に楽しめます。10品が対象で、いずれも110円引きになります。
●本格焼餃子（6コ）
329円→219円
●山盛りフライドポテト
384円→274円
●北京ダック（3枚）
549円→439円
●海老春巻（2本）
384円→274円
●蒸し鶏の胡麻ソース
329円→219円
●おつまみ焼ビーフン
439円→329円
●海老マヨネーズ
549円→439円
●ネギザーサイ
329円→219円
●海老のチリソース（小皿）
494円→384円
●からあげ
384円→274円
クーポンは店内飲食限定で、期間中は何度でも使えます。
※画像はバーミヤンの公式X（＠bamiyan_CP）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）