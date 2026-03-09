【バーミヤンの最新クーポン】アルコール半額＆おつまみ110円引き！「春のバミ飲み感謝祭」は3月18日まで。

すかいらーくグループの中華レストラン「バーミヤン」では、2026年3月6日から18日まで「春のバミ飲み感謝祭！」が開催されています。

すかいらーくアプリで配信中のクーポンを使うと、アルコール4品とおつまみ10品がお得に楽しめます。

生ビール、ハイボールが半額！

アルコール（お酒）4品は"半額"になります。

＜対象商品＞

●キリン一番搾り 生ビールジョッキ

549円→274円

●ハイボール

329円→164円

●「100日発酵」紹興酒5年熟成（グラス）

219円→109円

●黒ッキリボール

274円→136円

お酒といっしょに、おつまみもお得に楽しめます。10品が対象で、いずれも110円引きになります。

●本格焼餃子（6コ）

329円→219円

●山盛りフライドポテト

384円→274円

●北京ダック（3枚）

549円→439円

●海老春巻（2本）

384円→274円

●蒸し鶏の胡麻ソース

329円→219円

●おつまみ焼ビーフン

439円→329円

●海老マヨネーズ

549円→439円

●ネギザーサイ

329円→219円

●海老のチリソース（小皿）

494円→384円

●からあげ

384円→274円

クーポンは店内飲食限定で、期間中は何度でも使えます。

※画像はバーミヤンの公式X（＠bamiyan_CP）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）