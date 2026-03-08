侍ジャパン1位通過決定も不安残す終盤、大勢が9回に2被弾「アメリカ・ドミニカを相手にすると不安になる」「打ち勝つしかないな」【WBC】

大勢は9回に二発を浴びた(C)Getty Images

日本代表「侍ジャパン」は3月8日、第6回WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に4−3で勝利。1次ラウンド3連勝で1位通過を決め、米国マイアミへ向かうことになった。

【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る

WBC男がやってのけた。試合は5回までともに無失点と重苦しいム―ドの中、試合が動いたのは6回。オーストラリアが足をからめて1点を先制。

そして大きく力を発揮したのが4番の吉田正尚だった。1点を追う7回、二死一塁から右翼席へ飛び込む、2試合連続の豪快なアーチをかけ、観客は総立ちとなった。

2−1と逆転に成功。さらに8回にも一死一、三塁から代打・佐藤輝明の左翼線への適時二塁打などで日本は2点を追加。

そして9回、4−1と3点差で前日に引き続きマウンドに上がったのは大勢だった。