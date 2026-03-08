フィギュアスケート世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）が現地7日に行われ、女子フリーで（木下グループ）が137.01点をマーク。合計208.91点とし、史上初の4連覇を達成した。岡万佑子（木下アカデミー）は197.17点で銅メダル。表彰式後のワンシーンに、ファンの視線が集まった。

島田は4回転は回避したものの、冒頭のトリプルアクセルを決め、3回転フリップ、ルッツ-トーループの連続3回転も成功。後半の3連続ジャンプで減点があったものの、大きなミスなくフリーをまとめた。

複数の海外メディアが島田の体調が万全でなかったことを伝える中での4連覇。得点を確認した17歳は涙を流した。

表彰式を終えたメダリストをリンクサイドで待っていたのは、男子のメダリストだった。島田は男子で連覇達成の中田璃士から、岡は男子銅メダルの西野太翔から日の丸を受け取った。

このシーンにはファンも反応。Xに日本人から「王子様達や、王子様がいる…」「本当にお前らは最高やな」との声が上がれば、海外からは「表彰式でチームメート同士がサポートし合ってるの見ると、本当に素敵だなって思う」「リオから国旗を受け取るマオ。天才と天才の団結ね」「小さなチームジャパン」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）