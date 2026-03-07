「週刊プレイボーイ」とホリプロがタッグを組んだ新オーディション「ニューヒロインPROJECT」でグランプリを獲得した清埜（せいの）きりが、3月2日に発売された同誌で表紙＆巻頭に登場した。



【写真】17歳…大人びた姿にドキッとさせられる

２月にグランプリ受賞会見を行い、満を持しての表紙。自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「オーディション期間からずっと憧れ続けた表紙。沢山の方に見て頂けると思うと待ちきれません」と思いをつづっていた。欧州出身の父を持つハーフということもあり、顔立ちはエキゾチック。真顔ショットについては自ら「こう見るとキリッとしてて男前ですね笑褒められるとニヤニヤしてしまうので、いつも頑張って堪えてます」とコメントしていた。



表紙はビーチであぐらをかいて座ったショット。赤衣装、黒ワンピ、横になった姿でも隠しきれない９７センチ砲の持ち主だが、まだ１７歳！高校を卒業したばかり、３月１９日にようやく１８歳の誕生日を迎える。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載されており、地元・愛媛から専門学校への進学がほぼ決まっていたことも明かしている。実は体型にコンプレックスがあったが、オーディションの存在を知り「逆に武器にできるかもしれない」と挑戦を決意したという。撮影のために８キロのダイエットと筋トレで体を整えるなど、ストイックな面があることも語った。



同号は「ニューヒロインＰＲＯＪＥＣＴ」審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈も登場。天羽希純、あらた唯、すずめ、百田汐里、山中真由美＆山中知恵姉妹も登場している。



（よろず～ニュース編集部）