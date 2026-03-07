RAVIJOURとRちゃんが魅せる新作ボムフィットブラの魅力を解説

「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに掲げるランジェリーブランドRAVIJOURが、YouTuber・モデルとして人気のRちゃんを起用した最新ビジュアルを公開しました。掲載アイテムは2月19日(木)12:00より公式オンラインストアにて販売開始。※全国店舗は2月20日～。自分らしい魅力を引き出すスペシャルなランジェリーとして注目を集める新作の魅力を紹介します。

極厚カップのボムフィットブラ

「エリザベス ボムフィット ブラ」は、RAVIJOURのボリュームNo.1を誇る人気ブラ。価格は8,900円(税込)～です。

最大の特徴は3.7cmの極厚モールドカップ。弾力がありながらマシュマロのように柔らかく、バストをぐっと寄せ上げて自然なボリューム感を演出します。

一度着けるとやみつきになるふわふわ感も魅力です♡ノンワイヤー仕様でありながら高いバストメイク力を実現し、アンダーバストにはマイクロファイバー生地を使用。

極細糸を高密度に織り上げた2WAY素材が、ソフトな肌触りと抜群のフィット感を叶えます。

谷間メイクと痩せ見え設計

アンダーベルトはなめらかな生地の3段ホック脇高仕様。パワーネットを重ねることで脇肉をしっかりキャッチし、背中からバストへ寄せ集めます。

強力なスムージング効果により、すっきりしたシルエットを目指せるのもポイントです。

中心部分のクロスコードがバストを中央に引き寄せ、カップ上辺の浮きを軽減。取り外しやアジャスター調整も可能で、好みに合わせた谷間メイクができます。

豪華な刺繍にラメを織り込んだエンブロイダリーレースが大輪の花のように輝き、黒いパーツがデザインを引き締めて凛とした印象に。

デコルテに映えるクロスストラップが華やかな存在感を演出します。

セットショーツもラインアップ

ブラと合わせて楽しめるショーツも展開されています。

「エリザベス ショーツ・Tバック(キャットガーター付)」は4,500円(税込)。華やかなレースデザインとキャットガーターが特徴で、コーディネートに特別感をプラスします。

「エリザベス ストレッチレース ショーツ・Tバック」は3,900円(税込)。伸縮性のあるレース素材でフィット感がよく、日常使いにも取り入れやすいデザインです。

自分らしい魅力を引き出す一着

Rちゃんの魅力とRAVIJOURの世界観が融合した今回の新作は、ボリューム感のあるバストメイクとエレガントなデザインを同時に楽しめるのが特徴です。

機能性と美しさを兼ね備えたボムフィットブラは、自分らしいセクシーさを引き出したい日にぴったりの一着。特別感のあるランジェリーを探している方は、ぜひチェックしてみてください♪