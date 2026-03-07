「楽しすぎた」女々しくて！“聖地”で熱唱の国民的バンドに「めちゃくちゃよかったー！」「みんな歌えて凄いよね」など脚光
“聖地”を大いに盛り上げた。
３月７日にJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節が各地で開催。MUFGスタジアム（国立競技場）ではFC東京と横浜F・マリノスが相まみえる。
同日にスペシャルゲストとして、４年連続紅白歌合戦に出場した国民的ビジュアル系エアーバンド『ゴールデンボンバー』が国立に来場。試合前には代表曲「女々しくて」を熱唱。SNS上では「凄いですね」「ノリノリ」「楽しすぎた」「金爆来てて最高」「女々しくてめちゃくちゃよかったー！」「やっぱり金爆盛り上がるよな」「みんな歌えて凄いよね」「金爆見れて満足」といった声があがった。
鬼龍院翔さん、喜矢武豊さん、歌広場淳さん、樽美酒研二さんのテンションMAXなパフォーマンスが、ファン・サポーターを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
