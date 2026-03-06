宇和島鯛めし

かつて愛媛・宇和島沖の日振島を拠点とした伊予水軍や漁師が、船上で酒盛りをする時に考えたと伝わる「宇和島鯛（たい）めし」。

新鮮なタイの刺し身に甘辛いタレと卵などを加え、熱々のご飯にのせて豪快にかき込む。

ご当地大賞の最高金賞に

１９５５年創業の「かどや」（宇和島市）が「四国の食をほかの地域にも届けたい」と２００３年、宇和島鯛めしを冷凍で発売した。２５年度の「日本全国！ご当地冷凍食品大賞」（一般社団法人・未来の食卓主催）では味や品質を高く評価され、最高金賞に輝いた。

県産の養殖マダイの鮮度と食感を保つためマイナス４０度で急速冷凍する。タレは自社で運営する鯛めし店で使うものと同じ。お店のおいしさを家庭でそのまま堪能できる。

「宇和島ならではの味わいを手軽に」

「かどや」社長の清家裕徳さん

「『愛媛の郷土料理を全国のご家庭で味わっていただきたい』という思いで商品化しました。温かいご飯と卵を用意するだけで、宇和島ならではの味わいを手軽に楽しんでもらえます」

お取り寄せ

１食１１００円（税込み、送料別）など。注文はオンラインショップで。

